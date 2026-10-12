BORGOSESIA – Il meteo a Borgosesia domani, martedì 13 ottobre 2026, sarà caratterizzato da condizioni prevalentemente stabili, con cielo poco nuvoloso e qualche nube in più nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata sono attese schiarite, in un contesto asciutto e senza fenomeni di rilievo. Non sono infatti previste precipitazioni sul territorio valsesiano. Le temperature si manterranno su valori tipicamente autunnali, con una massima di 19°C e una minima di 11°C. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.744 metri. I venti saranno deboli dai quadranti meridionali sia al mattino sia nel pomeriggio, senza particolari rinforzi. Al momento, inoltre, non sono segnalate allerte meteo.

Mattino con nubi sparse, ma senza piogge

Le prime ore di martedì potranno essere accompagnate da nuvolosità irregolare, con nubi sparse alternate a momenti di cielo più aperto. La copertura nuvolosa non dovrebbe tuttavia compromettere il quadro meteorologico generale, che si manterrà stabile. Non sono attese piogge e la ventilazione sarà debole, con venti provenienti da Sud. Le temperature minime scenderanno fino a 11°C, rendendo le prime ore della giornata più fresche rispetto alle ore centrali. Per chi si sposta al mattino, sarà quindi utile tenere conto della differenza termica tra l’inizio della giornata e il pomeriggio.

Pomeriggio con schiarite e massime di 19°C

Con il passare delle ore, la situazione meteorologica sarà favorita da un progressivo aumento della pressione atmosferica, che contribuirà a rendere il cielo più aperto. A Borgosesia il tempo si manterrà prevalentemente poco nuvoloso, con condizioni favorevoli e senza precipitazioni. La temperatura massima raggiungerà i 19°C, mentre i venti continueranno a soffiare deboli da Sud. Il pomeriggio si prospetta dunque relativamente mite per la stagione, soprattutto nelle ore centrali, quando le temperature saranno più elevate. Le schiarite renderanno il tempo complessivamente gradevole, pur in presenza di qualche passaggio nuvoloso residuo.

Sera stabile con cielo poco nuvoloso

In serata il tempo dovrebbe mantenersi stabile, con ampie schiarite e cielo sereno o poco nuvoloso. Il progressivo diradamento delle nubi sarà favorito dall’ingresso di correnti più secche, che contribuiranno a consolidare il miglioramento già atteso nel corso del pomeriggio. Con il tramonto le temperature torneranno gradualmente a diminuire, preparando una notte più fresca rispetto alle ore diurne. Non sono previste precipitazioni e non emergono particolari criticità per il territorio di Borgosesia.

Tendenza meteo Borgosesia

Mercoledì 14 ottobre: è attesa una giornata prevalentemente poco nuvolosa, con ampie schiarite e condizioni ancora stabili;

è attesa una giornata prevalentemente poco nuvolosa, con ampie schiarite e condizioni ancora stabili; Giovedì 15 ottobre: il cielo sarà più variabile, con nubi sparse alternate a momenti di maggiore apertura;

il cielo sarà più variabile, con nubi sparse alternate a momenti di maggiore apertura; Venerdì 16 ottobre: proseguirà l’alternanza tra nuvole e schiarite, senza indicazioni più dettagliate sull’eventuale presenza di precipitazioni.

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