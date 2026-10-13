BORGOSESIA – Il meteo a Borgosesia domani, mercoledì 14 ottobre 2026, sarà caratterizzato da condizioni prevalentemente stabili, con cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. L’alta pressione continuerà a interessare il Piemonte, favorendo un tempo asciutto e una nuvolosità limitata anche sulla Valsesia. Non sono previste precipitazioni e il quadro meteorologico si manterrà tranquillo dalla mattina alla sera. Le temperature saranno miti nelle ore centrali, con una massima di 20°C, mentre al mattino si scenderà fino a una minima di 9°C. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.013 metri. I venti saranno deboli da Nord-Nordovest al mattino, in rotazione a Sud nel pomeriggio. Non sono segnalate allerte meteo per la giornata.

Mattino fresco con cieli poco nuvolosi

La giornata inizierà con condizioni generalmente favorevoli, grazie a un cielo sereno o poco nuvoloso. L’influenza dell’alta pressione contribuirà a mantenere l’atmosfera stabile, senza favorire lo sviluppo di precipitazioni sul territorio di Borgosesia e nelle zone circostanti. La temperatura minima sarà di circa 9°C, rendendo le prime ore della giornata decisamente più fresche rispetto al pomeriggio. I venti soffieranno deboli da Nord-Nordovest, senza particolari rinforzi. Per chi si sposta nelle prime ore del mattino, sarà quindi utile considerare la differenza tra le temperature più basse dell’alba e quelle attese nelle ore centrali.

Pomeriggio soleggiato e massime fino a 20°C

Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà a mantenersi stabile, con ampie schiarite e nuvolosità generalmente contenuta. Il progressivo consolidamento dell’alta pressione favorirà condizioni asciutte, senza segnali di peggioramento. La temperatura massima raggiungerà i 20°C, offrendo un clima relativamente mite per metà ottobre. I venti ruoteranno a Sud e resteranno deboli. La combinazione tra sole, ventilazione contenuta e temperature gradevoli renderà il pomeriggio favorevole alle attività all’aperto, pur con un clima tipicamente autunnale nelle zone ombreggiate.

Sera stabile e senza piogge

Anche in serata non sono attesi cambiamenti significativi. Il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, mentre le temperature inizieranno gradualmente a diminuire dopo il tramonto. Non sono previste precipitazioni e la ventilazione rimarrà debole. La giornata dovrebbe quindi concludersi con condizioni meteorologiche tranquille su Borgosesia e sulla Valsesia, senza fenomeni di rilievo.

Tendenza meteo Borgosesia

Giovedì 15 ottobre: sono attese condizioni prevalentemente poco nuvolose, con ampie schiarite e tempo ancora stabile;

sono attese condizioni prevalentemente poco nuvolose, con ampie schiarite e tempo ancora stabile; Venerdì 16 ottobre: il cielo sarà più variabile, con nuvolosità irregolare e momenti parzialmente nuvolosi;

il cielo sarà più variabile, con nuvolosità irregolare e momenti parzialmente nuvolosi; Sabato 17 ottobre: è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con cieli più nuvolosi rispetto ai giorni precedenti.

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