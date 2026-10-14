BORGOSESIA – Il meteo a Borgosesia domani, giovedì 15 ottobre 2026, sarà caratterizzato da una giornata stabile e prevalentemente soleggiata, con cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. L’alta pressione continuerà a interessare il Piemonte, favorendo condizioni atmosferiche tranquille anche sulla Valsesia. Non sono previste precipitazioni e il tempo si manterrà asciutto dalla mattina alla sera. Le temperature saranno miti nelle ore centrali, con una massima di 21°C e una minima di 10°C. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.128 metri, un valore elevato per il periodo. I venti saranno deboli da Nord-Nordovest al mattino, in rotazione a Sud nel pomeriggio. Non sono segnalate allerte meteo per la giornata.

Mattino fresco e cielo sereno

La giornata inizierà con condizioni generalmente favorevoli, grazie a un cielo sereno o poco nuvoloso. La presenza dell’alta pressione contribuirà a mantenere stabile l’atmosfera, senza favorire lo sviluppo di fenomeni precipitativi sul territorio di Borgosesia e nei comuni vicini. La temperatura minima sarà di circa 10°C, rendendo le prime ore della giornata fresche, soprattutto nelle zone meno esposte al sole. I venti soffieranno deboli da Nord-Nordovest, senza particolari rinforzi. Il quadro meteorologico sarà quindi tranquillo, con ampie schiarite e condizioni favorevoli per gli spostamenti quotidiani.

Pomeriggio soleggiato con massime fino a 21°C

Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà a essere stabile e prevalentemente soleggiato, con nuvolosità limitata e ampie aperture. L’alta pressione manterrà condizioni asciutte su tutta la zona, senza segnali di peggioramento. La temperatura massima raggiungerà i 21°C, offrendo un clima relativamente mite per la metà di ottobre. I venti ruoteranno a Sud e si manterranno deboli. Le condizioni saranno favorevoli alle attività all’aperto, soprattutto nelle ore centrali, quando le temperature risulteranno più gradevoli rispetto al mattino.

Sera stabile e senza precipitazioni

Anche in serata non sono attesi cambiamenti significativi. Il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, mentre le temperature diminuiranno gradualmente dopo il tramonto. Non sono previste piogge e la ventilazione rimarrà debole. La giornata dovrebbe quindi concludersi con condizioni meteorologiche tranquille sulla Valsesia, senza fenomeni di rilievo o particolari criticità per Borgosesia.

Tendenza meteo Borgosesia

Venerdì 16 ottobre: il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con alternanza tra nubi e schiarite;

il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con alternanza tra nubi e schiarite; Sabato 17 ottobre: è attesa una maggiore variabilità, con nuvolosità irregolare nel corso della giornata;

è attesa una maggiore variabilità, con nuvolosità irregolare nel corso della giornata; Domenica 18 ottobre: le indicazioni disponibili segnalano la possibilità di piogge, con un peggioramento rispetto ai giorni precedenti.

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