BORGOSESIA – Il meteo a Borgosesia per venerdì 16 ottobre 2026 sarà caratterizzato da condizioni prevalentemente stabili, con cieli poco nuvolosi e una possibile maggiore variabilità nel corso del pomeriggio. L’alta pressione continuerà a interessare il Piemonte, favorendo una giornata in gran parte asciutta e senza precipitazioni attese sulla Valsesia. Le temperature si manterranno relativamente miti nelle ore centrali, con una massima prevista di 21°C, mentre al mattino la minima scenderà fino a 10°C. Il clima sarà quindi più fresco nelle prime ore della giornata, per poi diventare gradevole durante il pomeriggio. Non sono previste piogge e, al momento, non risultano allerte meteo. La stabilità prevista per venerdì potrebbe però lasciare spazio a condizioni più incerte nel fine settimana. Le prime indicazioni suggeriscono una maggiore variabilità sabato e la possibilità di piogge tra domenica e lunedì.

Mattino: clima fresco e schiarite sulla Valsesia

Le prime ore di venerdì saranno caratterizzate da condizioni meteorologiche favorevoli, con cieli poco nuvolosi e assenza di piogge. La mattinata si presenterà fresca, soprattutto nelle zone meno esposte al sole e nelle aree vicine ai rilievi. La temperatura minima raggiungerà i 10°C, rendendo opportuno un abbigliamento più pesante nelle prime ore del giorno. I venti saranno deboli e proverranno da Nord-Nordovest, senza particolari raffiche previste. Nel complesso, il tempo sarà stabile e non sono attesi cambiamenti significativi nella prima parte della giornata.

Pomeriggio: temperature fino a 21°C e nuvolosità variabile

Nel corso del pomeriggio la nuvolosità potrà aumentare, con il passaggio di nubi alternate a schiarite. Si tratterà di una maggiore variabilità che, almeno secondo le indicazioni attuali, non dovrebbe essere accompagnata da precipitazioni. La temperatura massima raggiungerà i 21°C, offrendo condizioni miti nelle ore centrali. I venti resteranno deboli e ruoteranno dai quadranti settentrionali a quelli meridionali, con provenienza da Sud nel pomeriggio. Per Borgosesia e la Valsesia si prospetta quindi un venerdì senza particolari insidie meteorologiche, nonostante una copertura nuvolosa potenzialmente più presente rispetto al mattino.

Sera: tempo asciutto e condizioni ancora stabili

In serata il tempo dovrebbe mantenersi prevalentemente asciutto, con nuvolosità variabile e possibili schiarite. Non sono previste piogge e non si segnalano, al momento, fenomeni di particolare rilievo sul territorio. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.106 metri, un valore che indica temperature relativamente miti in quota. La situazione resterà nel complesso tranquilla, mentre l’evoluzione atmosferica del fine settimana sarà da seguire con attenzione per la possibile comparsa di condizioni più instabili.

Tendenza meteo Borgosesia

Sabato 17 ottobre: nuvolosità variabile, con alternanza tra nubi e schiarite;

nuvolosità variabile, con alternanza tra nubi e schiarite; Domenica 18 ottobre: possibile peggioramento con l’arrivo delle piogge;

possibile peggioramento con l’arrivo delle piogge; Lunedì 19 ottobre: condizioni ancora instabili, con possibilità di precipitazioni.

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