BORGOSESIA – Il meteo a Borgosesia per sabato 17 ottobre 2026 sarà caratterizzato da condizioni variabili, con una maggiore presenza di nuvole al mattino e schiarite più ampie nel corso del pomeriggio. La situazione atmosferica resterà nel complesso stabile sulla Valsesia e non sono previste piogge sul territorio comunale. Le temperature saranno relativamente miti per il periodo, con una massima di 20°C e una minima di 11°C. I venti soffieranno deboli da Nord al mattino e da Sud nel pomeriggio. Non sono segnalate allerte meteo, ma l’evoluzione prevista per i giorni successivi suggerisce di prestare attenzione a un possibile peggioramento: le indicazioni attuali segnalano infatti piogge tra domenica e martedì.

Mattino: nuvolosità variabile e temperature minime di 11°C

Nelle prime ore di sabato il cielo potrà presentarsi parzialmente nuvoloso, con nubi alternate a schiarite. Non sono attese precipitazioni e le condizioni atmosferiche resteranno generalmente tranquille. La temperatura minima si attesterà intorno agli 11°C, rendendo il clima piuttosto fresco al mattino, specialmente nelle zone meno esposte al sole. I venti saranno deboli da Nord, senza raffiche significative previste. La nuvolosità potrebbe limitare temporaneamente il soleggiamento, ma con il passare delle ore sono attese condizioni più favorevoli.

Pomeriggio: arrivano le schiarite e temperature fino a 20°C

Il pomeriggio sarà la fase più favorevole della giornata, con una maggiore presenza di schiarite e condizioni atmosferiche nel complesso stabili. La temperatura massima raggiungerà i 20°C, offrendo un clima gradevole per la seconda metà di ottobre. I venti resteranno deboli, con provenienza da Sud. Non sono previste piogge a Borgosesia e il tempo dovrebbe risultare adatto alle attività all’aperto, pur in presenza di qualche nube residua. Sulle aree montane piemontesi il quadro potrà essere più variabile: sulle Alpi occidentali è previsto un aumento della nuvolosità dal pomeriggio, con possibilità di deboli piogge in serata. Sulla Valsesia, invece, le indicazioni disponibili confermano una giornata senza precipitazioni.

Sera: nuvolosità in aumento, ma senza piogge previste

In serata le nubi potrebbero tornare a intensificarsi, dopo le schiarite pomeridiane. A Borgosesia il tempo dovrebbe comunque mantenersi asciutto, senza fenomeni significativi previsti. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.349 metri, mentre i venti continueranno a soffiare deboli. L’attenzione si sposterà soprattutto sull’evoluzione meteorologica di domenica, quando potrebbe iniziare una fase più instabile sul Piemonte.

Tendenza meteo Borgosesia

Domenica 18 ottobre: possibile peggioramento con piogge e condizioni più instabili;

possibile peggioramento con piogge e condizioni più instabili; Lunedì 19 ottobre: ancora possibili precipitazioni, con cielo prevalentemente nuvoloso;

ancora possibili precipitazioni, con cielo prevalentemente nuvoloso; Martedì 20 ottobre: la tendenza indica la possibilità di ulteriori piogge.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati