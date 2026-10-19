BORGOSESIA – Il meteo a Borgosesia per domani, martedì 20 ottobre 2026, sarà caratterizzato da una giornata grigia e perturbata, con cieli molto nuvolosi o coperti e piogge destinate a intensificarsi nel corso della giornata. Le precipitazioni potrebbero diventare più consistenti dalla sera, quando non si esclude la possibilità di rovesci anche a carattere temporalesco. Le previsioni indicano un accumulo complessivo di circa 50 millimetri di pioggia, un quantitativo significativo che invita a prestare attenzione soprattutto agli spostamenti e alle condizioni della viabilità. Le temperature rimarranno contenute, con una massima di 14°C e una minima di 13°C.

Mattino: cielo coperto e prime piogge

La mattinata di martedì si aprirà con cieli molto nuvolosi o coperti. Sono previste deboli piogge, con un’atmosfera tipicamente autunnale e condizioni di cielo grigio per gran parte delle ore. I venti saranno deboli e proverranno dai quadranti nord-nordorientali, senza particolari rinforzi indicati nelle previsioni. Le temperature si manterranno vicine ai valori minimi giornalieri, attesi intorno ai 13°C.

Pomeriggio: instabilità e precipitazioni in aumento

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà perturbato, con nuvolosità compatta e precipitazioni che potranno gradualmente intensificarsi. Il peggioramento si inserisce in un contesto di bassa pressione che interessa il Nord-Ovest, favorendo piogge diffuse e localmente più insistenti. Il vento, sempre debole, ruoterà dai quadranti nord-nordoccidentali. La temperatura massima raggiungerà circa 14°C, senza variazioni particolarmente significative rispetto al resto della giornata.

Sera: aumenta il rischio di rovesci anche temporaleschi

La fase più delicata della giornata potrebbe arrivare in serata. Le piogge sono previste in intensificazione, con possibili rovesci anche a carattere temporalesco. L’accumulo previsto di circa 50 mm di precipitazioni nell’arco della giornata rende importante mantenere alta l’attenzione, soprattutto nelle aree in cui le piogge dovessero risultare più persistenti. L’evoluzione effettiva dei fenomeni potrà comunque variare localmente: per questo è opportuno fare riferimento agli aggiornamenti meteorologici e alle comunicazioni ufficiali delle autorità competenti.

Tendenza meteo Borgosesia

Mercoledì 21 ottobre: sono previste ancora piogge, con condizioni che resteranno instabili;

sono previste ancora piogge, con condizioni che resteranno instabili; Giovedì 22 ottobre: il cielo dovrebbe presentarsi poco nuvoloso, con un possibile miglioramento rispetto ai giorni precedenti;

il cielo dovrebbe presentarsi poco nuvoloso, con un possibile miglioramento rispetto ai giorni precedenti; Venerdì 23 ottobre: torna la possibilità di pioggia leggera, in un contesto di variabilità.

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