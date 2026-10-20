BORGOSESIA – Il meteo a Borgosesia per domani, mercoledì 21 ottobre 2026, sarà caratterizzato da una giornata molto nuvolosa, con piogge deboli previste per gran parte del giorno e un accumulo complessivo stimato di 45 millimetri di precipitazioni. Il tempo resterà instabile, con temperature comprese tra 13°C e 16°C e una possibile attenuazione della nuvolosità soltanto verso sera. La circolazione depressionaria responsabile del maltempo tenderà progressivamente ad allontanarsi dal Piemonte, ma il miglioramento non sarà immediato. Sulla zona di Borgosesia, in Valsesia, le condizioni potrebbero rimanere perturbate per diverse ore, con cieli coperti e piogge che richiederanno attenzione negli spostamenti. Per mercoledì è segnalata un’allerta meteo per pioggia. Il quantitativo previsto rende opportuno seguire gli aggiornamenti meteorologici e le eventuali comunicazioni ufficiali, soprattutto in caso di precipitazioni persistenti.

Mattino: cielo coperto e piogge sul territorio valsesiano

Le prime ore di mercoledì saranno caratterizzate da cieli molto nuvolosi o coperti, accompagnati da precipitazioni. Il contesto sarà tipicamente autunnale, con poche possibilità di vedere il sole e un’atmosfera umida. La temperatura minima si attesterà intorno ai 13°C. I venti saranno deboli da nord-nordest, senza particolari rinforzi indicati per la mattinata. Chi dovrà spostarsi nelle prime ore del giorno farà bene a considerare la possibilità di strade bagnate e visibilità localmente ridotta durante le fasi di pioggia più intensa. L’evoluzione dei fenomeni potrà variare nelle diverse zone della Valsesia, per cui sarà utile seguire gli aggiornamenti.

Pomeriggio: precipitazioni ancora presenti, ma verso un graduale miglioramento

Nel corso del pomeriggio la situazione resterà instabile, con molte nubi e piogge ancora possibili. La circolazione depressionaria inizierà tuttavia ad allontanarsi, favorendo un progressivo cambiamento delle condizioni atmosferiche. Le precipitazioni potranno perdere intensità con il passare delle ore, anche se il miglioramento non sarà necessariamente uniforme su tutto il territorio. La temperatura massima raggiungerà circa 16°C, mentre i venti resteranno deboli, provenendo da est-nordest. L’accumulo complessivo previsto di 45 mm resta uno dei dati più rilevanti della giornata. In presenza di piogge persistenti, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni della viabilità e alle indicazioni delle autorità locali.

Sera: piogge in attenuazione e possibili schiarite

La tendenza per la serata è più favorevole rispetto alle ore precedenti. Con l’allontanamento della perturbazione, le precipitazioni dovrebbero gradualmente attenuarsi e la nuvolosità potrebbe iniziare a diradarsi. A Borgosesia il miglioramento potrebbe tradursi in ampie schiarite verso sera, dopo una giornata segnata da cielo coperto e pioggia. Non è possibile stabilire con precisione l’orario in cui i fenomeni cesseranno del tutto, ma l’evoluzione generale indica condizioni progressivamente più asciutte.

Tendenza meteo Borgosesia

Giovedì 22 ottobre: attesa una giornata soleggiata, con condizioni più stabili;

attesa una giornata soleggiata, con condizioni più stabili; Venerdì 23 ottobre: tempo variabile, con alternanza di nuvole e schiarite;

tempo variabile, con alternanza di nuvole e schiarite; Sabato 24 ottobre: cielo poco nuvoloso, secondo la tendenza disponibile.

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