Pauroso schianto sulla statale: coinvolte tre auto, quattro feriti a Castelletto Ticino

Quattro persone sono rimaste ferite nel pomeriggio di lunedì 2 novembre 2026 in un incidente lungo la statale 33, a Castelletto sopra Ticino. Erano circa le 16.30 quando tre autovetture sono rimaste coinvolte in uno schianto, con due mezzi che si sono scontrati frontalmente. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco di Arona.

L’impatto ha richiesto un intervento coordinato per assistere gli occupanti dei veicoli e mettere in sicurezza il tratto stradale. Il bilancio complessivo è di quattro persone ferite, una delle quali in condizioni più gravi rispetto alle altre. Gli operatori hanno dovuto lavorare con particolare attenzione per consentire il recupero di uno degli occupanti dall’abitacolo.

Un ferito estratto dall’auto dai vigili del fuoco

Per la persona che presentava le condizioni più serie si sono rese necessarie le procedure di immobilizzazione spinale, prima dell’estrazione dalla vettura. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario per completare le operazioni in sicurezza, prestando assistenza ai feriti e intervenendo sui veicoli rimasti coinvolti nel sinistro.

La squadra arrivata dal distaccamento di Arona ha lavorato insieme agli operatori del 118, che erano già presenti sul luogo dell’incidente. Due dei feriti sono stati trasportati all’ospedale di Borgomanero per ricevere le cure necessarie. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni delle altre persone coinvolte, né sulla prognosi dei feriti.

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Carabinieri sul posto, traffico rallentato

Per ricostruire quanto accaduto sono intervenuti anche i carabinieri delle stazioni di Castelletto sopra Ticino e Arona. Ai rilievi hanno partecipato due pattuglie automobilistiche e due motopattuglie, impegnate negli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dello scontro. Restano da stabilire le circostanze che hanno portato all’impatto frontale tra le due vetture.

L’incidente ha provocato anche disagi alla circolazione lungo la statale 33. Per permettere ai soccorritori di operare e procedere alla messa in sicurezza dell’area, una delle due carreggiate è stata temporaneamente chiusa al traffico. Il provvedimento ha causato rallentamenti alla viabilità durante le operazioni di assistenza ai feriti e di gestione dei mezzi incidentati. Lo riporta il Corriere di Novara.

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