Il Venerdì Santo apre il sipario ai ragazzi: Romagnano cerca i suoi giovani protagonisti

A Romagnano Sesia il Venerdì Santo del 2027 vuole dare spazio ai più giovani. Il Comitato Pro Venerdì Santo ha rivolto un invito alle scuole del paese per trovare nuovi interpreti della sacra rappresentazione junior, prevista sabato 27 marzo alle 20.30. Bambini e ragazzi potranno vivere la tradizione da protagonisti, salendo sul palcoscenico di uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità.

L’iniziativa, promossa insieme al Comune e alla Parrocchia, si inserisce nell’edizione della Passione di Cristo in programma dal 25 al 28 marzo. Per la serata dedicata ai più giovani saranno impiegate le scenografie già allestite per la rappresentazione principale. Un modo per entrare nel cuore dello spettacolo, sperimentando da vicino l’emozione di raccontare una storia condivisa da generazioni.

Cercasi piccoli attori: sei prove per preparare lo spettacolo

L’appello è rivolto agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e agli studenti delle tre classi della secondaria di primo grado. Non occorre essere attori esperti: il progetto vuole offrire un’occasione di partecipazione e scoperta. Ai giovani interpreti viene chiesto un impegno preciso: prendere parte ad almeno sei incontri di prova in preparazione alla serata.

Le prove cominceranno tra gennaio e febbraio 2027, con un calendario da definire insieme alle famiglie. Giorni e orari saranno concordati per rendere più semplice conciliare l’attività teatrale con gli impegni scolastici e personali. Il Comitato punta a coinvolgere quanti più ragazzi possibile, accompagnandoli passo dopo passo verso l’esperienza della rappresentazione pubblica.

Un laboratorio gratuito per scoprire la magia del teatro

Accanto alla preparazione della sacra rappresentazione, il Comitato intende proporre “Giocare con il teatro”, un’attività gratuita condotta da professionisti. Attraverso esercizi, giochi e brevi storie, i partecipanti potranno avvicinarsi alla recitazione senza pressioni. L’obiettivo è imparare divertendosi e acquistare sicurezza, dando spazio alla fantasia e al lavoro di gruppo.

Per aderire, le famiglie devono compilare il modulo distribuito nelle scuole e consegnarlo entro il 16 novembre. È inoltre previsto il ritiro dei moduli il 21 novembre, alle 11, nei locali della Badia. L’invito è a mettersi in gioco insieme: il Venerdì Santo di Romagnano cerca nuove voci e nuovi volti per continuare a tramandare la propria storia.

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