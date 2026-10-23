Grignasco ricorda Giovanni Azzalin, morto martedì scorso all’età di 84 anni. Una persona conosciuta da molti residenti, che ne ricordano la presenza nella vita del paese e le passioni coltivate nel corso degli anni. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra quanti avevano avuto modo di incontrarlo e conoscerlo, condividendo con lui momenti della quotidianità.

Il funerale è stato celebrato l’altro mercoledì nella chiesa del cimitero di Bovagliano, dove Giovanni è stato poi sepolto. Un ultimo saluto carico di affetto e commozione per una figura che apparteneva alla comunità grignaschese. La sua scomparsa lascia un vuoto soprattutto tra le persone che gli erano più vicine e che oggi ne custodiscono i ricordi.

La famiglia e la grande passione per la corsa

A piangere Giovanni Azzalin sono la moglie Nives, la figlia Simona con Stefano e gli amatissimi nipoti Chiara e Federico. Proprio ai due nipoti era profondamente affezionato, e il rapporto con la famiglia rappresentava uno degli aspetti più importanti della sua vita. Attorno ai suoi cari si stringe idealmente l’affetto di quanti lo avevano conosciuto e apprezzato nel corso degli anni.

Tra le caratteristiche che lo rendevano conosciuto in paese c’era soprattutto il suo grande amore per la corsa, una passione che aveva accompagnato la sua esistenza e che andava ben oltre il semplice passatempo. Correre rappresentava per lui un interesse autentico, una di quelle attività alle quali si rimane legati nel tempo e che finiscono per diventare parte della propria identità.

Il ricordo del fratello e il legame con il paese

La morte di Giovanni riporta alla memoria anche un altro lutto che aveva colpito la famiglia. Soltanto lo scorso anno era infatti scomparso suo fratello, una delle figure di riferimento della banda musicale di Grignasco. Due fratelli ricordati per passioni differenti, ma accomunati da un forte legame con il paese e con quella comunità della quale avevano fatto parte per tanti anni.

Con Giovanni Azzalin se ne va dunque un altro volto familiare di Grignasco. Rimangono gli affetti e i ricordi di una vita, quelli custoditi dai familiari e dalle persone che lo avevano incontrato. La passione per la corsa, la vicinanza ai suoi cari e il rapporto con la comunità sono gli elementi che continueranno ad accompagnarne la memoria anche dopo l’ultimo saluto.

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