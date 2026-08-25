CronacaSessera, Trivero, Mosso
Camper si ribalta in Valsessera, conducente estratto dalle lamiere
Incidente tra Pray e Valdilana: sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, personale sanitario e carabinieri.
Un camper si è ribaltato nella prima mattinata di oggi, martedì 25 agosto, lungo una strada tra i comuni di Valdilana e Pray, in zona Vallefredda. Il mezzo è finito su un fianco e il conducente è rimasto intrappolato nell’abitacolo, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per riuscire a liberarlo.
Resta da chiarire la dinamica dell’incidente. Le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del camper sono infatti oggetto degli accertamenti delle forze dell’ordine intervenute sul posto.
Il conducente estratto dall’abitacolo
A occuparsi delle operazioni di soccorso sono state le squadre dei vigili del fuoco di Biella e Ponzone. Una volta raggiunto il camper ribaltato, i soccorritori hanno lavorato per estrarre il conducente dalle lamiere e consentire al personale sanitario di prestargli assistenza.
Dopo essere stato liberato dal mezzo, il conducente è stato affidato alle cure degli operatori del 118. Al momento non sono state rese note informazioni precise sulle sue condizioni di salute e sull’eventuale trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti.
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Accertamenti sulla dinamica e disagi al traffico
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, ai quali spettano i rilievi necessari per ricostruire quanto accaduto. Gli elementi raccolti permetteranno di chiarire le circostanze che hanno preceduto il ribaltamento del camper.
Intanto il traffico ha dovuto essere limitato e deviato per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione del veicolo.
Foto redazione
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