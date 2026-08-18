Roasio apre le porte ai camperisti: una nuova scommessa sul turismo

Roasio ha inaugurato la sua prima area camper comunale, realizzata nei pressi del campo sportivo per accogliere i turisti che viaggiano su camper e caravan. L’intervento, appena concluso, è costato complessivamente 80mila euro e punta a inserire il paese nei percorsi del turismo itinerante.

La posizione è stata scelta anche per facilitare l’arrivo dei viaggiatori: la struttura si trova a poca distanza dalla futura uscita della Pedemontana biellese ed è facilmente raggiungibile anche dai mezzi di maggiori dimensioni. A disposizione ci sono inoltre spazi adeguati per le manovre e parcheggi nelle vicinanze.

Cinque stalli e camper service

La nuova area dispone di cinque piazzole e di un camper service attrezzato. I viaggiatori potranno effettuare il rifornimento di acqua potabile e utilizzare gli impianti dedicati allo scarico e al lavaggio, realizzati nel rispetto delle norme previste per questo genere di strutture.

Accanto agli spazi destinati ai veicoli è stata ricavata anche una zona verde per la sosta e il relax. L’obiettivo è offrire non soltanto un punto tecnico dove fermarsi, ma un servizio capace di rendere più piacevole la permanenza e incentivare i camperisti a scoprire Roasio e i dintorni.

Un investimento per portare visitatori in paese

Dei complessivi 80mila euro necessari per realizzare l’opera, 53.600 sono arrivati attraverso un contributo della Regione Piemonte. Il Comune di Roasio ha finanziato con risorse proprie i restanti 26.400 euro, completando così un progetto destinato ad ampliare l’offerta turistica locale.

La nuova infrastruttura punta soprattutto a trasformare il passaggio dei camperisti in un’opportunità per il territorio. Enogastronomia, natura e patrimonio culturale possono diventare motivi per prolungare la sosta, con possibili benefici anche per negozi, locali e altre attività economiche del paese.

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