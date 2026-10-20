Mosso saluta Alessandro Piccolo: oggi funerale del capogruppo alpino morto a 45 anni

È il giorno dell’addio ad Alessandro Piccolo. Cossato e Mosso si stringono oggi attorno alla famiglia del consigliere comunale, scomparso improvvisamente a soli 45 anni dopo un rapidissimo peggioramento delle sue condizioni di salute. I funerali saranno celebrati alle 11 nella chiesa dell’Assunta.

Piccolo era ricoverato all’ospedale di Novara, dove si trovava in rianimazione. Fino a pochi giorni prima nulla sembrava far presagire un epilogo così drammatico. Una patologia insorta in maniera particolarmente rapida ne ha provocato il decesso, nonostante l’intervento e le cure dei sanitari. Nelle scorse ore è stata eseguita anche l’autopsia per approfondire le cause della morte.

Dal 2009 al servizio dell’amministrazione

Alessandro Piccolo sedeva in consiglio comunale dal 2009 ed era diventato capogruppo della maggioranza guidata dal sindaco Enrico Moggio. Parallelamente lavorava nella filiale cossatese di Intesa Sanpaolo, attività che lo portava ogni giorno a incontrare molte persone e a mantenere un contatto diretto con la realtà cittadina.

Proprio questa disponibilità viene ricordata dal sindaco, che perde anche un amico di lunga data. Moggio ha descritto Piccolo come una persona sempre pronta a dare una mano, non soltanto nell’attività amministrativa ma anche quando serviva un aiuto concreto per iniziative, associazioni o piccoli problemi della comunità.

Gli alpini e la passione per la montagna

L’impegno politico era soltanto una parte della sua vita. Piccolo era capogruppo degli alpini di Mosso, località di Valdilana, e portava anche nell’attività pubblica quello spirito di servizio che caratterizza il mondo delle penne nere. Era inoltre un grande appassionato di montagna, natura e attività all’aria aperta.

Numerosi messaggi di cordoglio sono arrivati in questi giorni da amministratori, associazioni e forze politiche. Il dolore ha attraversato maggioranza e opposizione, segno di rapporti personali che andavano oltre le appartenenze. Anche la Lega, partito nel quale Piccolo militava, lo ha ricordato per il lungo impegno sul territorio.

Cossato si è fermata per ricordarlo

L’amministrazione comunale ha scelto diversi gesti per manifestare il lutto della città. Le bandiere sono state poste a mezz’asta e alcune cerimonie pubbliche sono state rinviate, mentre nelle manifestazioni sportive organizzate a Cossato è stato disposto un minuto di silenzio.

In piazza Borrino è stata inoltre proiettata una fotografia del consigliere accompagnata da un messaggio di ricordo. Oggi quel cordoglio troverà il suo momento più intenso nella chiesa dell’Assunta, dove amici, colleghi, alpini e cittadini potranno salutare per l’ultima volta Alessandro Piccolo.

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