Ladri in azione in un ex esercizio pubblico a Crevacuore

Furto in un ex esercizio pubblico di Crevacuore, dove ignoti sono entrati in azione nei giorni scorsi approfittando del fatto che l’attività fosse ormai cessata. Il locale risulta infatti chiuso da qualche tempo, ma il proprietario continuava a effettuare controlli periodici per verificare che tutto fosse in ordine.

Proprio durante uno di questi sopralluoghi, l’uomo si è accorto che qualcosa non andava: una volta entrato nei locali ha notato segni di effrazione e si è reso conto che erano state asportate alcune monete custodite all’interno delle slot machine presenti nell’esercizio. A quel punto ha immediatamente allertato i carabinieri, che sono intervenuti per un primo sopralluogo. Da ricordare che solo nei giorni scorsi in paese sono state prese di mira da ladri anche alcune abitazioni.

I ladri sono passati dalla porta sul retro

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i malviventi sarebbero riusciti a introdursi all’interno passando da una porta sul retro. Una volta dentro, avrebbero preso di mira le slot machine e un cambiamonete, portando via il denaro contenuto al loro interno, per poi allontanarsi senza lasciare tracce evidenti. Probabilmente speravano che il bottino fosse più cospicuo.

Gli accertamenti sono ora affidati ai militari dell’Arma, che stanno raccogliendo elementi utili per chiarire la dinamica del furto e risalire agli autori. Non è escluso che vengano analizzate eventuali immagini di videosorveglianza della zona o che vengano effettuati ulteriori sopralluoghi nei prossimi giorni.

Foto d’archivio

