Due furti in casa nel giro di poche ore a Crevacuore. Nel primo episodio i ladri si sono portati via oggetti in oro, nel secondo sono scappati senza nulla.

Due furti in casa nel giro di poche ore a Crevacuore

Giornata movimentata quella di mercoledì 28 gennaio sul territorio comunale di Crevacuore, dove si sono verificati due episodi di furto ravvicinati, avvenuti nella stessa zona e con modalità molto simili.

Nel primo caso, i malviventi hanno agito approfittando dell’assenza del proprietario di casa. Dopo aver scavalcato una recinzione metallica, si sono introdotti nell’abitazione forzando una finestra, che è stata danneggiata per consentire l’accesso. Una volta all’interno, i ladri hanno rovistato nei locali, lasciando l’abitazione completamente a soqquadro e portando via diversi monili in oro.

Il secondo furto andato a vuoto

L’allarme è scattato grazie alla segnalazione di alcuni residenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti necessari e stanno procedendo anche alla stima dei danni subiti dall’abitazione.

Poche ore dopo, nella medesima area, si è verificato un secondo tentativo di furto, con un copione pressoché identico. Accesso dall’esterno, danneggiamenti e ingresso da un balcone. In questo caso, però, i malviventi non sarebbero riusciti a impossessarsi di alcun oggetto, forse disturbati o messi in fuga. Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per chiarire se i due episodi siano riconducibili alla stessa banda, valutando elementi comuni e raccogliendo ulteriori informazioni utili alle indagini.

