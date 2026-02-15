CronacaSessera, Trivero, Mosso
Lite in azienda a Crevacuore, titolare finisce in ospedale. L’uomo ha riportato una distorsione a un piede, sono intervenuti i carabinieri.
Momenti di tensione nella giornata dell’altro ieri, venerdì 13 febbraio, all’interno di un’azienda di Crevacuore, dove una banale discussione tra il titolare e un dipendente è degenerata rendendo necessario l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.
Secondo una prima ricostruzione, l’alterco avrebbe coinvolto il proprietario dell’impresa, un uomo di 64 anni, e un lavoratore di 36. La lite, stando a quanto emerso, sarebbe scoppiata per motivi ritenuti futili, ma nel corso del confronto probabilmente la situazione si sarebbe fatta più accesa.
Chiamati i carabinieri
La diamica è tutta da accertare, così come le eventuali responsabilità. Sta di fatto che il titolare avrebbe riportato una distorsione a un piede, probabilmente per una caduta. L’uomo è stato successivamente accompagnato in ospedale per gli accertamenti del caso, così da valutare l’entità dell’infortunio e ricevere le cure necessarie.
Oltre ai sanitari, sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze utili a ricostruire con precisione quanto accaduto. Sono in corso ulteriori verifiche per chiarire la dinamica dei fatti e, come detto, accertare eventuali responsabilità.
Foto d’archivio
