Lite in famiglia, la nonna chiude la nipote fuori casa

Momenti di tensione in un centro del Biellese orientale, dove una lite familiare tra una nonna e la nipote ha reso necessario l’intervento dei carabinieri. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi ed è scaturito da questioni private all’interno dell’ambito domestico.

Secondo quanto ricostruito, l’anziana avrebbe rifiutato di far entrare la nipote in casa, dando origine a un acceso diverbio tra le due. La situazione, inizialmente limitata a un confronto verbale, è degenerata fino a spingere la giovane a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

L’intervento dei carabinieri

Sul posto è arrivata una pattuglia dell’Arma, che ha avviato un’opera di mediazione tra le parti. I militari hanno ascoltato entrambe le versioni dei fatti, cercando di ricostruire le ragioni del contrasto e riportare la calma.

Grazie all’intervento dei carabinieri, gli animi sono stati placati e la situazione è rientrata senza conseguenze. Non si sono resi necessari provvedimenti né risultano persone ferite. L’episodio si è concluso quindi senza ulteriori sviluppi.

