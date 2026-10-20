Caprile, arresto cardiaco in casa: Roberto Bazzano morto a a 59 anni

Tragedia nella giornata di domenica 18 ottobre a Caprile. Roberto Bazzano, 59 anni, è morto nella propria abitazione in frazione Persica dopo essere stato colpito da un arresto cardiocircolatorio.

L’allarme ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi. Durante l’emergenza sono state fornite anche indicazioni per tentare le manovre di primo soccorso, nella speranza di mantenere in vita l’uomo fino all’arrivo del personale sanitario.

Mobilitato anche l’elicottero

Vista la gravità della situazione è stato disposto anche l’intervento dell’elisoccorso. L’elicottero è stato fatto decollare verso Caprile, ma quando i soccorritori hanno raggiunto la zona per Roberto Bazzano non c’era ormai più nulla da fare.

Ogni tentativo si è rivelato purtroppo inutile. Il decesso sarebbe stato provocato dall’arresto cardiocircolatorio, che non ha lasciato possibilità di intervento efficace nonostante la tempestiva attivazione dei soccorsi.

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Sul posto anche i carabinieri

Nell’abitazione sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Crevacuore, chiamati per gli accertamenti previsti in casi di questo genere. I militari hanno verificato le circostanze del decesso, mentre venivano completate le procedure successive all’intervento sanitario.

La situazione non avrebbe fatto emergere elementi tali da richiedere ulteriori approfondimenti. Il pubblico ministero ha quindi disposto la restituzione della salma ai familiari, consentendo loro di procedere con l’organizzazione dell’ultimo saluto.

Dolore per una morte improvvisa

La notizia della morte di Roberto Bazzano ha colpito la piccola comunità della zona. Una giornata ordinaria si è trasformata improvvisamente in tragedia, nonostante l’immediata richiesta di aiuto e la mobilitazione anche del mezzo aereo.

Bazzano, classe 1967, aveva 59 anni. Alla famiglia resta ora il dolore per una scomparsa improvvisa, arrivata nel giro di pochi minuti all’interno della sua abitazione di frazione Persico.

Foto d’archivio

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