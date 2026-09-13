Malore mentre gioca a padel, imprenditore muore a 67 anni

Fabrizio Merlin, imprenditore vercellese di 67 anni, è morto nel pomeriggio l’altro giorno mentre stava giocando a padel sui campi del Relais Santo Stefano di Sandigliano, nel basso Biellese. Intorno alle 16.30 l’uomo è stato colpito da un improvviso malore e si è accasciato a terra durante la partita.

Immediata la richiesta di aiuto. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimarlo, ma ogni intervento si è rivelato inutile: Merlin non ha più ripreso conoscenza. Ai sanitari non è rimasto che constatarne il decesso. Sono intervenuti anche i carabinieri.

Imprenditore, sportivo e viaggiatore

Merlin abitava da tempo a Vercelli ma da pochi mesi si era trasferito a Biella. Imprenditore, lavorava nel settore del commercio di prodotti destinati alla pulizia della casa e alla cura della persona. Tra i suoi progetti figurava inoltre il recupero di un edificio a Brusnengo dedicato all’accoglienza e alla valorizzazione del territorio.

Lo sport era una delle sue grandi passioni, insieme ai viaggi che lo avevano portato in numerosi Paesi. Esperienze che si erano intrecciate anche con il suo impegno nel volontariato: negli anni aveva sostenuto economicamente e seguito direttamente iniziative solidali in Africa, Centro America e India.

Mercoledì l’ultimo saluto

La notizia della morte improvvisa di Fabrizio Merlin ha colpito le persone che lo conoscevano nel Vercellese e nel Biellese. Un’esistenza divisa tra attività imprenditoriale, passioni personali e attenzione verso progetti destinati ad aiutare comunità lontane.

Il funerale sarà celebrato mercoledì 16 settembre alle 11.30 nella chiesa di San Giuseppe, con partenza dalla casa funeraria Vercelli. Martedì sera sarà recitato il rosario. L’uomo ha lasciato la mamma Paola e la sorella Cristina.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook