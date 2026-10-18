Borgosesia, ora serve una scossa: contro l’Imperia è vietato sbagliare

Il Borgosesia torna davanti al proprio pubblico per affrontare l’Imperia, in una sfida che assume un peso importante dopo le ultime due battute d’arresto in campionato. La formazione allenata da Thomas Forzatti deve reagire alle sconfitte contro Sestri Levante e Millesimo, provando a ritrovare risultati e convinzione. Il Comunale è chiamato a dare una spinta decisiva ai granata, attesi da un confronto tutt’altro che semplice.

Le ultime uscite hanno lasciato amarezza, ma anche indicazioni sulle quali lavorare. Il Borgosesia ha dimostrato di poter mettere in difficoltà gli avversari, alternando però buone prestazioni a passaggi a vuoto particolarmente costosi. La priorità è trovare maggiore continuità durante la partita, evitando quegli errori che nelle ultime giornate hanno compromesso la possibilità di raccogliere punti preziosi.

Due sconfitte che hanno lasciato il segno

Contro il Sestri Levante, i ragazzi di Forzatti avevano disputato un primo tempo convincente, creando occasioni e andando vicini al vantaggio con un pallone finito sul palo. Poi era arrivata la rete di Jebbar a cambiare il corso dell’incontro. Una sconfitta difficile da digerire per quanto mostrato, soprattutto nella prima parte della gara, quando i granata avevano dato l’impressione di poter ottenere un risultato positivo.

Ben diverso l’andamento della trasferta contro il Millesimo. Il Borgosesia aveva pagato un avvio decisamente negativo, ritrovandosi sotto di tre reti già all’intervallo. Nella ripresa era arrivata una reazione d’orgoglio, insufficiente però a rimediare ai danni iniziali. Ripartire dall’atteggiamento mostrato nel secondo tempo sarà fondamentale, accompagnandolo questa volta con maggiore attenzione fin dai primi minuti.

Imperia, una difesa difficile da scardinare

L’avversario non è certamente dei più comodi. L’Imperia occupa il sesto posto con 11 punti, frutto di tre vittorie, due pareggi e due sconfitte. I neroazzurri arrivano da due risultati utili consecutivi e possono contare su una fase difensiva particolarmente efficace. Con appena sette gol subiti vantano la seconda miglior difesa del girone, un dato che racconta bene la solidità della formazione ligure.

L’Imperia ha costruito buona parte del proprio bottino davanti ai tifosi, conquistando nove degli undici punti complessivi sul terreno di casa. La squadra, profondamente rinnovata durante l’estate, ha già superato avversarie importanti come Fezzanese e Biellese. L’ultima vittoria contro i biellesi ha rafforzato la fiducia dei liguri, capaci di confrontarsi anche con formazioni di vertice come la capolista Alessandria, contro cui hanno ceduto di misura.

La spinta del pubblico per cambiare marcia

Per mister Forzatti la partita rappresenta un banco di prova significativo. Contro una formazione organizzata e poco incline a concedere occasioni, serviranno pazienza, precisione e soprattutto concentrazione. Il Borgosesia dovrà evitare di complicarsi subito la partita, come accaduto nell’ultima trasferta, cercando invece di sfruttare le opportunità che riuscirà a costruire nel corso dei novanta minuti.

Il fattore campo potrebbe rivelarsi un alleato importante. Piraccini e compagni hanno bisogno di ritrovare fiducia e di interrompere una serie negativa che rischia di pesare anche sul morale del gruppo. Non basterà una buona prestazione senza risultati concreti: contro l’Imperia i granata sono chiamati a trasformare la voglia di riscatto in punti, per riprendere il cammino in campionato.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati