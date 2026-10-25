«Futuro Nazionale non è il benvenuto»: l’Anpi alza la voce a Varallo

L’Anpi Varallo-alta Valsesia ha promosso una contestazione contro Futuro Nazionale, organizzata in piazza Vittorio Emanuele a Varallo in occasione della presentazione del nuovo coordinamento valsesiano del partito. L’associazione aveva allestito un gazebo per manifestare la propria contrarietà alla presenza degli esponenti del movimento politico. Una presa di posizione ribadita successivamente attraverso un messaggio pubblicato sui propri profili social.

«Oggi la necessità era chiara: opporsi alla presenza degli esponenti di Futuro Nazionale è stato il nostro dovere in quanto portatori dei valori che i combattenti ci hanno insegnato». Con queste parole l’associazione spiega le ragioni della mobilitazione. Una protesta che l’Anpi considera un preciso dovere, legato alla difesa dei principi antifascisti e alla memoria della Resistenza.

«Non possiamo normalizzare le politiche anticostituzionali»

Nel messaggio pubblicato sui social, l’Anpi esprime una posizione particolarmente netta nei confronti del movimento politico. Secondo i rappresentanti dell’associazione, anche la conferenza stampa organizzata a Varallo meritava di essere contestata. «Non possiamo normalizzare le politiche anticostituzionali, soprattutto nel nostro paese, dove non sono i benvenuti». Parole che esprimono un’opposizione senza aperture verso Futuro Nazionale, le cui posizioni vengono duramente criticate.

L’associazione prosegue spiegando che la propria mobilitazione non riguarda soltanto il singolo appuntamento valsesiano, ma una linea di principio più generale. «Qualunque forza politica che riporta le proposte del fascismo deve essere contestata e fermata, senza ambiguità». L’Anpi ribadisce così la volontà di proseguire la propria attività di opposizione nei confronti delle formazioni che ritiene riconducibili alle idee del fascismo.

Il presidio durante la presentazione del nuovo coordinamento

La protesta si è svolta in occasione dell’arrivo ufficiale di Futuro Nazionale sulla scena politica valsesiana. Il movimento ha presentato lunedì 19 ottobre, all’Albergo Italia, il proprio coordinamento territoriale, affidato a Carlo Stragiotti. All’incontro erano presenti anche il deputato Emanuele Pozzolo e alcuni responsabili provinciali. La conferenza ha segnato l’avvio dell’attività organizzata del partito in Valsesia, con la presentazione delle prime proposte per il territorio.

Il presidio dell’Anpi ha rappresentato una risposta pubblica a questo appuntamento politico. Nel messaggio diffuso successivamente, l’associazione ha ringraziato quanti hanno preso parte all’iniziativa e ha confermato l’intenzione di mantenere alta l’attenzione. «Ringraziamo quindi tutti quelli che hanno partecipato al presidio. Ci ritroverete sempre ai nostri posti contro il fascismo». Un messaggio che lascia prevedere ulteriori mobilitazioni in occasione delle future iniziative del movimento.

Le tensioni anche a Biella: sede del partito imbrattata

La contestazione di Varallo arriva in un clima di contrapposizione politica che ha già fatto registrare altri episodi sul territorio piemontese. A Biella, nella notte tra il 15 e il 16 ottobre, la sede di Futuro Nazionale è stata imbrattata con vernice rossa e scritte di matrice antifascista. Un episodio analogo si era verificato anche nel mese di agosto, sempre ai danni degli uffici del movimento.

Gli esponenti biellesi di Futuro Nazionale hanno condannato il vandalismo, definendolo un tentativo di intimidazione politica. Secondo quanto riferito dai vertici del partito, i responsabili dell’ultimo episodio sarebbero stati individuati, mentre erano ancora in corso gli accertamenti. Si tratta comunque di fatti distinti dal presidio pacifico organizzato a Varallo, per il quale non sono stati segnalati episodi di danneggiamento. Resta il clima di forte contrapposizione che accompagna l’avvio dell’attività del movimento sul territorio.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati