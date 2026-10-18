Emilia Mondinelli, la grande sfida: a Soelden debutta nel gigante

Emilia Mondinelli sarà tra le protagoniste azzurre dell’apertura della Coppa del mondo di sci alpino, in programma sabato 24 ottobre a Soelden, in Austria. La ventiduenne valsesiana, atleta delle Fiamme gialle, è stata convocata per lo slalom gigante femminile sul ghiacciaio del Rettenbach. Per lei sarà la prima gara in questa specialità nel massimo circuito internazionale, un appuntamento importante nella sua giovane carriera.

Finora Mondinelli si è fatta conoscere soprattutto nello slalom speciale, disciplina nella quale ha costruito il proprio percorso agonistico. Adesso arriva l’opportunità di misurarsi anche con le porte larghe, affrontando una delle piste più impegnative del calendario. La convocazione rappresenta un nuovo passo nella sua crescita sportiva, oltre alla possibilità di confrontarsi con alcune delle migliori interpreti mondiali del gigante.

Dallo slalom al gigante, una sfida tutta da vivere

Il passaggio a un’altra specialità richiede capacità di adattamento e una preparazione tecnica specifica. Mondinelli ha già affrontato gare di gigante nel proprio percorso agonistico, ma il livello della Coppa del mondo rappresenta un banco di prova differente. L’obiettivo sarà mettere alla prova le proprie qualità su un tracciato particolarmente selettivo, dove esperienza e precisione possono fare la differenza.

La giovane finanziera arriva all’appuntamento austriaco dopo i mesi di preparazione estiva e autunnale. Essere inserita tra le convocate per il primo gigante della stagione costituisce un’opportunità per ampliare il proprio programma agonistico. Un’occasione preziosa per accumulare esperienza ad altissimo livello, senza dimenticare lo slalom, la disciplina che fino a oggi ha rappresentato il suo principale terreno di confronto.

Torna Marta Bassino dopo un anno di stop

La gara di Soelden sarà particolarmente significativa anche per Marta Bassino. La trentenne cuneese del Centro sportivo Esercito torna infatti in Coppa del mondo dopo aver saltato l’intera stagione precedente a causa di un grave infortunio. Una frattura del piatto tibiale e una lesione al menisco l’avevano costretta a fermarsi. Il ritorno alle competizioni rappresenta un momento molto atteso per l’atleta piemontese.

Bassino conosce bene il ghiacciaio austriaco, dove nel 2020 aveva conquistato una delle sue sette vittorie in Coppa del mondo. Nel 2021 si era inoltre aggiudicata la Coppa di specialità del gigante. Il suo rientro aggiunge esperienza alla formazione italiana, che dovrà affrontare la prima prova stagionale senza Federica Brignone e Sofia Goggia, entrambe assenti come già annunciato.

Undici azzurre al cancelletto di partenza

La squadra femminile, diretta da Gianluca Rulfi e seguita dall’allenatore Luca Agazzi, potrà contare su undici atlete. Oltre a Mondinelli e Bassino ci saranno Lara Della Mea, Laura Pirovano, Asja Zenere, Ilaria Ghisalberti e Giorgia Collomb. Una formazione che mescola esperienza e giovani promesse, con diverse sciatrici desiderose di conquistare spazio nel circuito internazionale.

Completano il gruppo Tatum Bieler, Alice Pazzaglia, Sophie Mathieu e Anna Trocker. Particolare attenzione per quest’ultima, diciottenne altoatesina già campionessa mondiale juniores di gigante, e per Bieler, al debutto assoluto in Coppa del mondo. Tra le italiane meglio posizionate figura Lara Della Mea, undicesima nella graduatoria di specialità alla vigilia dell’appuntamento austriaco.

Le gare del 24 e 25 ottobre, diretta televisiva

Il programma di Soelden prevede il gigante femminile sabato 24 ottobre, con la prima manche alle 10 e la seconda alle 13. Le prove saranno trasmesse in diretta su RaiSport ed Eurosport. Domenica 25 ottobre toccherà invece agli uomini, sempre con partenze alle 10 e alle 13, per completare il fine settimana inaugurale della stagione 2026/2027.

Sette gli azzurri convocati per la gara maschile: Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Luca De Aliprandini, Simon Talacci, Tobias Kastlunger e il piemontese Giovanni Borsotti. Complessivamente saranno dunque diciotto gli italiani impegnati sul Rettenbach. Per la Valsesia gli occhi saranno soprattutto su Emilia Mondinelli, chiamata a vivere una nuova esperienza tra i grandi nomi dello sci mondiale.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati