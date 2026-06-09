Emilia Mondinelli sarà ancora in Coppa del Mondo

Emilia Mondinelli continuerà a rappresentare l’Italia nel massimo circuito internazionale dello sci alpino. Il presidente della Fisi, Flavio Roda, ha ufficializzato nei giorni scorsi la composizione delle squadre nazionali per la nuova stagione e, per il terzo anno consecutivo, la ventiduenne valsesiana farà parte del gruppo di Coppa del Mondo dedicato alle prove tecniche. Una conferma importante che certifica la crescita costante dell’atleta delle Fiamme Gialle.

Per la giovane sciatrice alagnese non si tratta più di una semplice convocazione, ma della consacrazione definitiva all’interno del progetto azzurro dedicato allo slalom speciale e gigante. Accanto ai grandi nomi dello sci italiano, Mondinelli si prepara così ad affrontare una stagione che potrebbe rappresentare quella della definitiva esplosione internazionale.

Una squadra giovane per rilanciare lo slalom azzurro

La Federazione ha scelto di suddividere il settore femminile in tre grandi gruppi: Elite, Velocità e Prove tecniche. È proprio in quest’ultima squadra che Emilia Mondinelli sarà chiamata a recitare un ruolo sempre più centrale, grazie alle prestazioni convincenti mostrate nelle ultime stagioni tra Coppa Europa e circuito mondiale.

Nel gruppo delle specialiste figurano atlete giovani ma già molto competitive. Insieme alla sciatrice di Alagna Valsesia sono state convocate:

Giorgia Collomb

Lara Della Mea

Alice Pazzaglia

Marta Rossetti

Anna Trocker

Giulia Valleriani

A rafforzare ulteriormente il legame tra il territorio valsesiano e la nazionale italiana c’è anche la conferma di Stella Francescato nel ruolo di fisioterapista del team. Una presenza preziosa durante la lunga stagione internazionale, tra trasferte, allenamenti e recupero fisico delle atlete.

Dai titoli italiani alla vittoria in Norvegia

Il percorso che ha portato Emilia Mondinelli alla terza stagione consecutiva in Coppa del Mondo è stato costruito gara dopo gara. Dopo il titolo di Campionessa italiana assoluta di slalom speciale conquistato nel 2023, la sciatrice delle Fiamme Gialle ha continuato a crescere anche nel circuito continentale, ottenendo risultati di assoluto prestigio.

Tra le prestazioni più importanti spiccano il terzo posto conquistato a Malbun, in Liechtenstein, e soprattutto la splendida vittoria nello slalom di Norefjell, in Norvegia. Piazzamenti che hanno confermato qualità tecniche e solidità mentale, permettendole di confrontarsi con continuità contro le migliori interpreti mondiali della disciplina.

L’obiettivo è entrare stabilmente tra le grandi

Le prime due stagioni nel massimo circuito internazionale sono servite per accumulare esperienza e prendere confidenza con le piste più difficili del panorama mondiale. Tra i risultati più significativi ottenuti finora c’è anche la qualificazione alla seconda manche sul tecnico pendio di Åre, in Svezia, considerato uno dei più selettivi della Coppa del Mondo.

Ora però il livello si alza ulteriormente. Lo staff tecnico e la stessa atleta puntano con decisione all’ingresso stabile nella top 30 mondiale, traguardo fondamentale per ottenere pettorali migliori e competere più vicino alle posizioni di vertice. La rapidità tra i pali stretti e la pulizia della sciata rappresentano le armi principali con cui Emilia Mondinelli proverà a sfidare le grandi dello sci internazionale.

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