Gesto eroico sul Monte Rosa, chiesta la medaglia al valor civile

A circa cinque mesi dalla tragedia avvenuta sul Colle Vincent, tra le vette del Monte Rosa, cresce la mobilitazione per ottenere il massimo riconoscimento dello Stato (la medaglia al valor civile) in memoria dell’alpinista che a fine febbraio aveva perso la vita a 61 anni nel tentativo di soccorrere uno sconosciuto caduto in un crepaccio. L’iniziativa punta a valorizzare un gesto che ha profondamente colpito l’opinione pubblica.

La richiesta è quella di conferire a Rodolfo Franguelli una delle più alte onorificenze civili previste dall’ordinamento italiano per chi mette consapevolmente a rischio la propria vita per salvare quella di un’altra persona. La normativa prevede infatti ricompense destinate a chi compie atti di eccezionale coraggio e altruismo. L’istanza parte dal Comune di Gallarate, centro di residenza di Franguelli.

Un sacrificio che ha commosso l’Italia

L’alpinista aveva scelto di intervenire per prestare aiuto a una persona che non conosceva, dimostrando uno straordinario senso di solidarietà. Durante il tentativo di soccorso è stato inghiottito dal crepaccio, perdendo la vita in montagna in quello che molti definiscono un autentico atto di eroismo.

La sua storia ha rapidamente superato i confini dell’ambiente alpinistico, suscitando messaggi di cordoglio e ammirazione. Il gesto viene indicato come esempio di altruismo assoluto, capace di anteporre la vita di un altro alla propria.

La tragedia del 28 febbraio

La tragedia si consumò il 28 febbraio 2026. Franguelli stava affrontando un’escursione verso il Colle Vincent, nel territorio di Gressoney-La-Trinité, insieme a due compagni di cordata.

Durante la salita, il gruppo udì le disperate richieste d’aiuto di due scialpinisti francesi: il loro compagno era appena precipitato in un crepaccio. Senza pensarci un attimo, Franguelli e i suoi amici si avvicinarono per prestare l’immediato soccorso. Tuttavia, durante il delicato tentativo di salvataggio, il fronte del crepaccio crollò all’improvviso. Mentre i due compagni di Franguelli rimasero illesi, per lui non ci fu scampo. Il suo corpo venne recuperato dai soccorritori solo due giorni dopo l’incidente.

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