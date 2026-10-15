Cravagliana non dimentica chi ha sfidato le fiamme

A Cravagliana l’amministrazione comunale ha dedicato una serata ai volontari del Corpo Aib Piemonte e ai vigili del fuoco intervenuti durante gli incendi boschivi dell’estate. L’incontro ha fatto seguito a due mesi che hanno messo alla prova il territorio, tra la fine di giugno e quella di agosto, quando le emergenze hanno richiesto l’impegno di numerose squadre a tutela dell’ambiente e della popolazione.

Non si è trattato soltanto di una cerimonia. Il Comune ha voluto rendere visibile la gratitudine della comunità verso chi è rimasto vicino ai residenti nei momenti più difficili. A ogni squadra è stata consegnata una pergamena, un segno di riconoscenza per il lavoro svolto, la presenza costante sul territorio e la disponibilità dimostrata durante l’emergenza.

La solidarietà arrivata anche da fuori provincia

Tra i destinatari del ringraziamento ci sono anche i volontari arrivati da altre province. Le squadre Aib giunte a Cravagliana da diverse zone del Piemonte hanno affiancato quelle impegnate sul posto durante una stagione particolarmente difficile. La solidarietà ha superato i confini provinciali, dando una dimostrazione concreta di quanto sia importante poter contare su una rete di persone pronte a intervenire.

La serata ha messo al centro il lavoro collettivo: non soltanto gli interventi contro gli incendi, ma anche la vicinanza garantita alla cittadinanza nei giorni dell’emergenza. La collaborazione fra volontari e vigili del fuoco ha rappresentato un punto di forza che l’amministrazione ha voluto riconoscere pubblicamente. È anche attraverso questo spirito di squadra che una comunità riesce ad affrontare le difficoltà.

Le parole del sindaco e i riconoscimenti speciali

Il sindaco Luca De Bernardi ha voluto affidare a una dedica il significato dell’iniziativa: «A chi con coraggio e dedizione ha difeso il nostro territorio custodendo il respiro della Natura e garantendo il futuro della nostra Comunità». Parole che richiamano il valore della protezione del territorio e l’importanza dell’impegno di chi, di fronte a un’emergenza, sceglie di mettersi al servizio degli altri.

Accanto alle pergamene destinate alle squadre, sono arrivati riconoscimenti personalizzati per Laura Guala, ispettore provinciale Aib di Vercelli, e Corrado Busnelli, ispettore generale del Corpo Aib Piemonte. Un ringraziamento che coinvolge anche i responsabili del Corpo, oltre ai tanti operatori intervenuti. Il messaggio del Comune è rivolto a tutti coloro che hanno contribuito a proteggere Cravagliana durante l’estate.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati