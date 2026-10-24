Alpe di Mera, skipass a prezzi variabili: giornalieri da 28 euro

All’Alpe di Mera, dalla stagione sciistica 2026/2027, cambia il modo di acquistare gli skipass giornalieri e plurigiornalieri. Per chi frequenta le piste sopra Scopello arriva un sistema di tariffe che varia nel tempo, legato all’anticipo dell’acquisto, al numero di acquisti effettuati e al periodo scelto. Una novità che si affianca all’attesa per la nuova telecabina Scopello-Mera.

Per un giornaliero si spenderanno da 28 a 48 euro, a seconda delle condizioni applicate al momento dell’acquisto. Organizzare in anticipo la giornata sugli sci può quindi fare la differenza sul costo finale. Il canale consigliato è il webshop ufficiale: chi sceglie invece di rivolgersi alla biglietteria deve mettere in conto un supplemento di 2 euro per ogni titolo acquistato.

Una garanzia per chi deve rinunciare alla sciata

Accanto alle nuove modalità di vendita arriva la Cancellation Protection, pensata per chi vuole programmare una sciata senza rinunciare a una tutela contro gli imprevisti. La garanzia può essere aggiunta allo skipass e offre una possibilità in più quando i programmi cambiano. Non prevede però la restituzione automatica del denaro: consente di richiedere un voucher secondo condizioni precise.

La richiesta deve essere presentata entro cinque giorni dalla data di validità dello skipass. Il voucher può coprire il valore del biglietto e dell’eventuale assicurazione Snowcare, ma non comprende il costo della protezione stessa. Restano valide le condizioni previste dal servizio, da consultare prima dell’adesione per conoscere le circostanze nelle quali sia possibile utilizzarlo.

Le nuove agevolazioni per bambini e anziani

Le novità interessano anche chi scia con bambini o rientra nelle fasce d’età più avanzate. Dall’inverno 2026/2027 le categorie Baby contestuale gratuito e Senior saranno applicate anche agli skipass giornalieri e plurigiornalieri dell’Alpe di Mera. Si tratta di un’estensione delle opportunità già presenti nel comprensorio Monterosa Ski, con nuove possibilità per organizzare le uscite in montagna.

Per le famiglie significa poter scegliere un titolo adatto a una singola uscita o a una breve permanenza, senza vincolarsi allo stagionale. Il vantaggio si estende anche alle giornate occasionali, con le categorie agevolate previste anche per i titoli validi più giorni. Un cambiamento che rende più articolate le possibilità di acquisto per chi sale sulle piste con bambini o persone anziane.

Sconti per i valsesiani e abbonamenti stagionali

Un capitolo specifico riguarda gli abitanti dei comuni dell’Unione montana Valsesia. Alle riduzioni già previste sugli skipass giornalieri e stagionali Monterosa Ski si aggiungono tariffe speciali per i giornalieri dell’Alpe di Mera. Per beneficiarne è richiesta una tessera di riconoscimento valida per entrambi i comprensori, da attivare una sola volta ogni anno presso le biglietterie di Alagna o Scopello.

Successivamente, gli skipass per residenti possono essere acquistati sia online sia alla cassa, dove restano applicabili i supplementi previsti. Per chi vuole sciare con continuità rimangono disponibili gli abbonamenti stagionali dei due comprensori, con tariffe distinte per categoria e possibilità di utilizzo secondo i periodi consentiti. La stagione si presenta dunque con diverse formule tra cui scegliere, in base alle proprie abitudini.

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