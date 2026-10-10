Varallo, il re torna a splendere: al via il restauro del monumento simbolo della città

Hanno preso il via nel cuore di Varallo, i lavori di restauro del monumento dedicato a re Vittorio Emanuele II, collocato al centro della piazza principale della città. L’intervento, annunciato lo scorso aprile dall’amministrazione comunale, interesserà l’opera realizzata nel 1862 dallo scultore Giuseppe Antonini, da oltre un secolo e mezzo uno dei simboli del centro storico varallese.

Il primo passo è stato il posizionamento del ponteggio attorno alla statua, necessario per consentire l’avvio delle operazioni. Il cantiere avrà una durata prevista di circa un mese e mezzo, durante il quale il monumento sarà sottoposto a interventi di pulitura e conservazione. L’obiettivo è restituire bellezza e decoro a una delle presenze più caratteristiche della piazza cittadina.

Il marmo bianco segnato dal passare del tempo

A rendere necessario il restauro sono soprattutto gli effetti del tempo e dell’esposizione agli agenti atmosferici. Nel corso dei decenni, pioggia, umidità e altri fattori ambientali hanno progressivamente deteriorato la superficie dell’opera. Il marmo bianco ha perso parte del suo splendore originario, rendendo opportuno un intervento mirato per preservarne le caratteristiche e contrastarne l’ulteriore degrado.

Le operazioni riguarderanno in particolare le parti maggiormente compromesse, con l’obiettivo di recuperare l’aspetto del monumento nel rispetto dei materiali e delle sue caratteristiche storiche. Il progetto ha ottenuto l’autorizzazione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio e sarà affidato alla restauratrice Elena Bottino, incaricata di eseguire le necessarie operazioni di conservazione.

Il sindaco: «Un bene che appartiene a tutti»

A illustrare il significato dell’intervento è il sindaco di Varallo, Pietro Bondetti. «I lavori avranno una durata prevista di circa un mese e mezzo durante i quali il monumento, che rappresenta una presenza importante nella nostra piazza principale e fa parte della storia e dell’identità della nostra comunità, sarà interessato dalle necessarie operazioni di pulitura e conservazione». Un intervento che punta a tutelare un patrimonio storico condiviso da tutta la cittadinanza.

«Con questo intervento vogliamo dunque prenderci cura di un bene che appartiene a tutti e restituirgli la dignità e la bellezza che il tempo e gli agenti atmosferici hanno progressivamente attenuato». Nelle parole del primo cittadino emerge la volontà di valorizzare uno dei simboli più riconoscibili di Varallo, custodendone la memoria storica e migliorando l’aspetto di uno degli spazi pubblici più rappresentativi della città.

Un pezzo di storia nel cuore della città

Realizzato nel 1862 da Giuseppe Antonini, il monumento dedicato a Vittorio Emanuele II costituisce una testimonianza dell’epoca risorgimentale e della storia cittadina. La sua collocazione nella piazza principale ne ha fatto, nel corso delle generazioni, un punto di riferimento per residenti e visitatori, oltre che un elemento caratteristico del paesaggio urbano del centro storico.

L’amministrazione comunale invita i cittadini a seguire l’avanzamento del cantiere, che accompagnerà la piazza nelle prossime settimane. Al termine del restauro, il monumento potrà tornare a mostrarsi nella sua bellezza, con il marmo ripulito e le superfici deteriorate sottoposte alle necessarie cure. Un intervento di tutela che contribuirà a conservare un importante tassello della memoria di Varallo.

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