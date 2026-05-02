Varallo, via libera per restaurare il monumento a Vittorio Emanuele. L’opera è stata inaugurata nel 1862, i lavori partiranno a fine estate.

Varallo, via libera per restaurare il monumento a Vittorio Emanuele

È arrivato il via libera atteso da tempo: la Soprintendenza dell’alto Piemonte ha autorizzato il restauro del monumento a Vittorio Emanuele II a Varallo. Un passaggio decisivo per la tutela di uno dei simboli più rappresentativi della città, che consente ora di avviare gli interventi conservativi su un’opera di grande valore artistico e storico.

Il monumento, realizzato in marmo bianco dallo scultore Giuseppe Antonini e inaugurato nel 1862, domina l’omonima piazza principale, costituendone da oltre un secolo il fulcro visivo e identitario. La statua raffigura il primo Re d’Italia in posa solenne, evocando l’epoca del Risorgimento e il processo di unificazione nazionale.

Vent’anni fa lo spostamento al centro della piazza

Nel corso del tempo, l’opera ha però risentito dell’azione degli agenti atmosferici, rendendo necessario un intervento mirato per preservarne l’integrità. Già nei primi anni Duemila, in occasione del rifacimento della pavimentazione della piazza, il monumento era stato ricollocato al centro dello spazio urbano, recuperando la sua posizione originaria dopo una fase di diversa sistemazione. Una scelta che aveva restituito equilibrio all’assetto della piazza, rafforzando il legame tra il monumento e la vita cittadina.

L’autorizzazione segna ora l’avvio di un progetto che punta non solo al recupero materiale della scultura, ma anche alla sua valorizzazione culturale. Un’occasione per approfondirne la storia e consolidare il senso di appartenenza della comunità. «Verso la fine dell’estate inizieranno i lavori – annuncia il sindaco Pietro Bondetti – affinché quest’opera possa tornare a splendere al centro della nostra piazza principale».

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