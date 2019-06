Moto supera coda di auto: schianto a Doccio

Moto supera coda di auto: inevitabile lo scontro.

Moto supera coda di auto: incidente

La sera di domenica 16 giugno un motociclista è rimasto coinvolto in un incidente lungo la strada provinciale che collega Quarona a Borgosesia, precisamente tra Doccio e Isolella. Una serie di auto erano in coda e la moto stava superando le auto ferme. Un 38enne italiano, ma residente in Francia, alla guida di una delle auto in coda ha leggermente verso il centro della strada per capire la situazione del traffico, proprio in quel momento stava superando un 53enne in sella a una Yamaha da strada di Besnate che è finito a terra. Il motociclista è stato soccorso, nell’arco di pochi minuti, dall’ambulanza dell’ospedale di Borgosesia. Al pronto soccorso gli sono state riscontrate diverse fratture.