Gli asili nido costano: Valdilana prova a coinvolgere i Comuni vicini. A settembre sono previsti 32 nuovi inserimenti, intanto parte il “Progetto 0-6”.

Gli asili nido costano: Valdilana prova a coinvolgere i Comuni vicini

Mantenere in piedi il servizio degli asili nido è sempre più difficile, e il Comune come Valdilana proprio per questo ha deciso di lanciare un appello ai Comuni limitrofi. Servizi come il nido non servono solo ai residenti, ma a tutto il territorio, ed è giusto che anche gli altri contribuiscano.

«Abbiamo avuto importanti riduzioni nel fondo di solidarietà da parte dello Stato – ha spiegato il sindaco Mario Carli in consiglio comunale – e l’asilo nido è a totale carico dei Comuni. Ma dovrebbe essere un servizio nazionale, non un peso lasciato alle singole amministrazioni. I costi di gestione sono davvero alti. Serve una presa di coscienza collettiva: anche i Comuni vicini devono partecipare alla spesa».

Molte famiglie, infatti, non risiedono a Valdilana, ma scelgono i nidi del territorio per motivi di lavoro: capita che mamme e papà che operano nelle aziende locali preferiscano iscrivere qui i propri figli, anche se vivono nel Cossatese o in altri centri. Una realtà che rafforza l’idea di un servizio intercomunale.

LEGGI ANCHE: Rincara la retta negli asili nido a Valdilana: «Ma sono compensati dal bonus regionale»

Il “Progetto 0-6” da settembre

Intanto, da settembre partirà il “Progetto 0-6”, frutto di un lungo lavoro con l’istituto comprensivo Valdilana Pettinengo. «L’obiettivo è creare una reale continuità tra asili nido e scuole dell’infanzia – spiega la vicesindaco Elisabetta Prederigo –. A Valle Mosso avremo una struttura completa: al piano inferiore il nido, sopra la scuola dell’infanzia. Per il prossimo anno abbiamo già 32 inserimenti».

La gara d’appalto per affidare la gestione del nido di Pramorisio è attesa a breve, mentre le educatrici comunali saranno tutte concentrate sulla nuova struttura di località Valle Mosso. Valdilana non intende rinunciare a questo servizio essenziale, ma chiede ai Comuni confinanti di fare la propria parte. «È una spesa che va affrontata insieme, perché il beneficio è di tutti», conclude il sindaco.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook