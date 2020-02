Adunata 2022: Biella candidata a ospitare gli alpini. La città laniera proposta dal Primo raggruppamento. La Valsesia potrebbe avere l’evento più importante dell’anno a pochi chilometri da casa.

Adunata 2022: Biella candidata a ospitare gli alpini

La sezione di Biella degli alpini è stata designata quale candidata ufficiale del Primo raggruppamento (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Francia) ad ospitare l’Adunata nazionale del 2022. Nella votazione di Torino, la città laniera ha superato Genova e Alessandria. La prossima votazione, quella decisiva, avverrà in autunno in seno al consiglio nazionale. E le possibilità sono buone, facendo tutti gli scongiuri del caso. Inutile dire che la soluzione Biella sarebbe comodissima anche per la Valsesia, che si ritroverebbe ad avere a pochi chilometri da casa l’evento più importante dell’anno.