Irritato dalle lunghe attese in coda, automobilista scaraventa il semaforo nei campi. E’ avvenuto sulla strada statale 11 a cavallo tra Vercellese e Novarese.

Irritato dalle lunghe attese in coda, automobilista scaraventa il semaforo nei campi

Non ne poteva più di trascorrere ogni giorno lunghi minuti di attesa incolonnato dietro il semaforo provvisorio che delimita il cantiere. Così un automobilista ha deciso di passare all’azione: è sceso dalla sua vettura, lo ha sollevato e lo ha scaraventato nei campi. E’ accaduto l’altro giorno lungo la strada statale 11, l’arteria “Padana superiore” tra Orfengo e Cameriano, all’altezza del bivio per Ponzana. Si tratta di una strada trafficata che collega Vercelli e Novara, e che in questo periodo è interessata da alcuni lavori dopo il cedimento di una banchina che ora dovrà essere ripristinata.

Per questo motivo è stato installato il classico doppio impianto semaforico che nella zona del cantiere regola il traffico a senso unico alternato.

LEGGI ANCHE: Esasperati per le code al cantiere, rubano le batterie del semaforo

L’esasperazione dell’automobilista

Come è noto, spesso questi semafori vengono regolati in modo che per un certo tempo ci sia il “rosso” da entrambe le parti, in modo da poter far uscire dal tratto anche i veicoli più lenti. Una disposizione di sicurezza che però a molti pare eccessiva perché ovviamente prolunga le attese.

Così uno dei tanti conducenti che l’altro giorno di trovavano a imprecare nel proprio abitacolo per essere costretti a stare in coda, con il “verde” che restava acceso per un tempo che appare sempre troppo breve, ha perso la pazienza. E di fronte all’ennesimo “rosso” che gli sbarrava la strada ha tirato il freno a mano, è sceso e ha divelto l’impianto, davanti agli occhi sconcertati e divertiti degli altri automobilisti.

Il samaforo è poi stato rimesso a posto in breve tempo dagli addetti del cantiere.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook