Operaio di 57 anni muore travolto da una lastra di vetro. Quando è stato liberato dal pesantissimo manufatto, per lui non c’era più nulla da fare.

Ancora una tragedia sul lavoro, ancora una vita spezzata. E’ successo l’altra mattina a Villanova Mondovì, nella provincia cuneese. All’interno della ditta Emmer, vetreria specializzata nella produzione di serramenti, un operaio di 57 anni, originario di Vittoria d’Alba, è stato travolto e ucciso da una pesante lastra di vetro. Lo riportano i colleghi di Prima Cuneo.

Le circostanze del grave incidente sono ancora da chiarire, quel che purtroppo è certo è che per l’uomo non c’è stato nulla da fare nonostante l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Mondovì, che hanno lavorato per liberare la vittima dalla pesante lastra e dei sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Pare che la lastra, in fase di trasporto, fosse appoggiata a un camion e improvvisamente sia caduta, travolgendo il malcapitato. Che cosa abbia però fatto cadere il pesante manufatto, è ancora da capire. Le indagini sono in corso.

Cordoglio per la vittima

L’uomo che ha perso la vita si chiamava Giorgio Cagnasso. Persona molto conosciuta e stimata, lavorava come autista alla Bsp Vetraria, azienda con sede in Borgata Molino a Verduno. Lascia la moglie Gabriella Santangelo.

Sul luogo dell’incidente, per i rilievi del caso, sono arrivati i carabinieri della locale compagnia e ai funzionari dello Spresal, il Servizio di prevenzione infortuni dell’Asl Cn1. Starà a loro ricostruire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

