Pioggia record in alta Valsessera: 177 millimetri al Camparient la scorsa notte

La notte tra martedì 20 e mercoledì 21 ottobre ha scaricato una quantità notevolissima d’acqua sull’Alto Piemonte. A Camparient, nel territorio di Valdilana, l’accumulo ha raggiunto 177 millimetri, uno dei valori più elevati registrati in tutta la regione durante questa fase di maltempo (si tratta dell’alpe Camparient nel territorio Biellese, da non confondere con il rifugio Camparient nella zona di Mera).

Già alle 5.50 il pluviometro segnava 144 millimetri: in quel momento era la seconda misurazione più alta del Piemonte, dietro soltanto a Ponzone-Bric Berton nell’Alessandrino. Le precipitazioni sono però continuate nelle ore successive, facendo crescere ulteriormente il dato di Camparient.

Biellese e Valsesia sotto una pioggia continua

A essere maggiormente interessata è stata tutta la fascia a ridosso dei rilievi. Biellese, Valsesia e Alto Piemonte hanno ricevuto precipitazioni molto abbondanti, favorite dalle correnti umide di Scirocco che, incontrando le montagne, hanno intensificato le piogge sulle zone prealpine e pedemontane.

Soltanto nelle prime sei ore della giornata, in diversi settori occidentali e settentrionali del Piemonte sono caduti tra 40 e 60 millimetri di pioggia. Quantitativi che si sono sommati a quelli già registrati dall’inizio della perturbazione, facendo superare diffusamente quota 100 millimetri.

I dati più significativi della notte

Tra le rilevazioni più elevate comunicate nel corso della mattinata spicca proprio quella di Camparient. Numerose stazioni hanno comunque registrato valori superiori ai 130 millimetri, confermando l’intensità dell’evento meteorologico.

Camparient (Biellese): 177 mm

Ponzone (Alessandrino): 167 mm

Piano Audi (Torinese): 165 mm

Oropa (Biellese): 164 mm

Bielmonte (Biellese): 154 mm

Valdilana (Biellese): 153 mm

Lanzo (Torinese): 137 mm

Sparone (Torinese): 133 mm

Varisella (Torinese): 132 mm

I dati fotografano una notte particolarmente pesante soprattutto tra Biellese e fascia montana piemontese, dove diversi pluviometri sono arrivati a valori raramente raggiunti nell’arco di poche ore.

In Valsesia piogge fino al pomeriggio: fiume salito di oltre due metri

Mentre sul Basso Piemonte le precipitazioni hanno iniziato ad attenuarsi già durante la mattinata, tra Valsesia, Biellese e Verbano i fenomeni hanno insistito più a lungo. La perturbazione è infatti rimasta quasi stazionaria sui settori settentrionali prima del progressivo spostamento verso est. A Borgosesia, il livello del fiume Sesia è salito di quasi due metri e mezzo, pur senza sfiorare nemmeno il limite di pre-soglia di allarme.

Nel corso della giornata si è poi avuto un graduale miglioramento, anche se sull’Alto Piemonte sono possibili ancora rovesci residui. I livelli dei corsi d’acqua hanno risentito delle precipitazioni, con aumenti soprattutto sul reticolo secondario e il passaggio delle piene verso i tratti più a valle. Arpa Piemonte prevede comunque un progressivo esaurimento dei fenomeni e una ricomparsa del sole domani, giovedì 22 ottobre.

Poi spazio al foehn e a temperature più basse

Dopo la fase di pioggia arriverà un deciso cambiamento della circolazione. L’ingresso di aria più fresca e secca da nord-ovest favorirà ampie schiarite e l’attivazione del foehn sulle vallate alpine, con raffiche che potranno raggiungere anche gli sbocchi verso la pianura.

La tregua sarà accompagnata anche da un calo delle temperature, soprattutto nei valori minimi. La notte da 177 millimetri di Camparient resterà però il dato simbolo di questa perturbazione, particolarmente intensa proprio nell’area compresa tra Valdilana, Biellese e Valsesia.

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