Maltempo, nuova intensa perturbazione: martedì piogge forti anche tra Valsesia e Alto Piemonte

Il miglioramento previsto tra il pomeriggio di oggi, lunedì 19 ottobre, e la prossima notte sarà soltanto temporaneo. Da martedì è atteso un nuovo deciso peggioramento, legato all’arrivo di un’intensa perturbazione atlantica che richiamerà verso il Piemonte correnti molto umide provenienti dai quadranti meridionali.

Secondo l’aggiornamento del Centro meteo Piemonte, le piogge torneranno dalla tarda mattinata di martedì 20 ottobre e interesseranno progressivamente gran parte della regione. Tra le zone da seguire con maggiore attenzione ci sarà ancora una volta l’Alto Piemonte, con precipitazioni che potranno risultare abbondanti sui rilievi.

Valsesia tra le aree maggiormente esposte

Le correnti meridionali dovrebbero scaricare quantità importanti di pioggia soprattutto lungo il versante alpino compreso tra le Valli di Lanzo e il Verbano Cusio Ossola. Anche la Valsesia rientra quindi nella fascia più esposta al peggioramento, insieme alle altre aree montane e pedemontane dell’Alto Piemonte.

Sui rilievi alpini nord-occidentali maggiormente investiti dalle correnti umide gli accumuli potrebbero raggiungere localmente 70-100 millimetri. In pianura sono invece attesi quantitativi molto variabili, generalmente compresi tra 20 e 70 millimetri, a seconda dell’intensità e della persistenza delle precipitazioni.

Fenomeni più intensi verso il confine ligure

La situazione più delicata potrebbe però svilupparsi più a sud. Tra Alpi Liguri, basso Alessandrino e zone prossime alla Liguria sono possibili temporali molto intensi e nubifragi, con precipitazioni particolarmente persistenti nelle aree maggiormente esposte alle correnti meridionali.

In queste zone gli accumuli potrebbero superare localmente i 100-150 millimetri, con la possibilità di criticità di carattere idrogeologico. Quantitativi importanti sono possibili anche nel basso Astigiano, mentre sul resto della pianura piemontese i fenomeni dovrebbero risultare più irregolari.

Gli ultimi rovesci mercoledì sull’Alto Piemonte

La fase più intensa dovrebbe iniziare ad attenuarsi durante la notte tra martedì e mercoledì. Il miglioramento partirà progressivamente dal Basso Piemonte, dove le precipitazioni sono previste in esaurimento già nelle prime ore notturne.

Sull’Alto Piemonte, invece, il maltempo potrebbe durare qualche ora in più. Gli ultimi rovesci potranno interessare Valsesia, Biellese, Novarese e Vco fino alle prime ore di mercoledì 21 ottobre, prima di una progressiva cessazione dei fenomeni. Una nuova fase perturbata che arriva a poca distanza dalle piogge già registrate nel fine settimana.

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