Pianalunga ospita il raduno di jeep più alto d’Europa

Pianalunga ospita il “Monterosa Jeep meeting”: torna il raduno in tema più alto d’Europa.

Anche quest’anno la Valsesia aspetta tanti appassionati al “Monterosa Jeep meeting”: il raduno ritorna a grande richiesta da parte degli stessi partecipanti. Dopo sei edizioni Antonio Cesa forse pensava di fermarsi. «A volte credo che le cose ripetitive possano annoiare – spiega – e invece ho iniziato a ricevere telefonate e messaggi da parte dei partecipanti della passate edizioni che mi chiedevano se replicavo l’appuntamento. A quel punto mi hanno spinto a rimettermi in gioco». L’appuntamento è per domenica 10 ottobre per il raduno Jeep più alto d’Europa, i mezzi infatti saliranno fino alla Pianalunga. E per questa edizione c’è pure una novità con l’inserimento della tappa di Scopello.

In sicurezza

«Tutto è organizzato nel migliore dei modi per rispettare i dispositivi anti Coronavirus – spiega -. Inoltre sono stati richiesti tutti i permessi per far transitare le Jeep fino alla Pianalunga». Ma l’appassionato di motori varallese ricorda ancora: «E’ un evento assolutamente gratuito – riprende Cesa -. Chi partecipa non paga alcuna iscrizione e vengono dati gadget». Tutte le edizioni sono state in continuo crescendo portando intenditori un po’ da tutta Italia. «Quest’anno ci saranno anche partecipanti dalla Svizzera – sottolinea -, poi ho avuto conferme dalla Toscana, dal Veneto e dalla Lombardia».

Il programma

Il programma è definito. Alle 9.30 ritrovo a Varallo in corso Roma, alle 11 previsto l’arrivo a Scopello dove ci sarà una tappa al Manera Pub per un aperitivo offerto dal Consorzio Monterosa Valsesia. La carovana poi proseguirà e alle 12.30 è in programma l’arrivo ad Alagna con passaggio nel centro del paese. Alle 13 inizierà la salita alla Pianalunga per il pranzo all’Alpe Seewji. Le prenotazioni si raccolgono entro il 7 ottobre. Solo gli autorizzati potranno salire sulla strada di servizio raggiungendo quota 2050 metri fino al ristorante, le targhe non autorizzate non avranno accesso alla strada.

Le ultime edizioni hanno visto il patrocinio dei Comuni di Varallo e Alagna, oltre all’appoggio di diversi sponsor e ovviamente il gruppo Wild Hogs.

Una vetrina per il territorio

Il raduno è diventato un’importante vetrina per Alagna e la Valsesia. «Molti dei visitatori – spiega ancora Cesa – hanno anche preso casa negli anni in Valsesia, oppure c’è chi è tornato per le vacanze estive o natalizie, o anche solo per sciare. Insomma un importante ritorno di immagine per la Valsesia». Oltre a coppie, ai raduni prendono parte anche intere famiglie. «Uno degli aspetti più belli di questa manifestazione – sottolinea ancora Cesa è la partecipazione dei bambini che a fine giornata sono felici di aver conosciuto un territorio nuovo e aver trascorso una intera giornata all’aria aperta nelle nostre montagne». Sarà un meeting come sempre ordinato, niente fuoristrada, tutto si svolgerà nel rispetto del codice della strada e secondo le regole. I mezzi transiteranno tutto lungo le strade tracciate e ordinati saliranno e scenderanno da Alagna alla Pianalunga. L’obiettivo del meeting non è testare le abilità di guida dei concorrenti, ma trascorrere una giornata in compagnia. Ci saranno mezzi che arriveranno da ogni parte d’Italia, ma anche dalla Svizzera.