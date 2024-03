Sarà un fine settimana di Pasqua segnato da nuvole e pioggia. I meteorologi prevedono un’alternanza di precipitazioni e cielo per lo più coperto. Il sole tornerà a farsi vedere lunedì.

Si prospetta un fine settimana caratterizzato da un’alternanza di nuvole e pioggia sulle nostre zone. Come già adombrato nei giorni scorsi, purtroppo il weekend di Pasqua non avrà dalla sua il meteo. Difficile dire con precisione quali saranno le “finestre” asciutte e quali le ore caratterizzate da rovesci.

Domani più asciutto il pomeriggio

«Un nuovo e veloce impulso perturbato raggiungerà il Piemonte nelle primissime ore del mattino di venerdì – spiegano dal Centro meteo Piemonte – portando deboli piogge sparse tra Canavese, pianure orientali del Vercellese e del Novarese, sull’Alessandrino e tra Biellese e Vco dove localmente potrebbero essere moderate. Più asciutto tra Cuneese, Ovest-Nordovest Astigiano e basso Torinese».

«Già entro il primo pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi ovunque, fatta eccezione per residui piovaschi o deboli piogge sparse in alto Piemonte (Vco), altrove prevalenza di cieli nuvolosi con parziali e brevi schiarite possibili nelle ore centrali del giorno. Quota neve in aumento fino a 1500-1900 metri».

Sabato e domenica ancora meteo incerto

L’alternanza di pioggia e nuvole proseguirà anche nelle giornate di sabato e domenica. Probabilmente il momento più piovoso sarà il pomeriggio di sabato, ma su questo punto le previsioni dei meteorologi non sono concordi.

Sono invece concordi sul fatto che nella giornata di lunedì comparirà il sole, benché in un contesto di residua variabilità, ma in progressivo miglioramento.