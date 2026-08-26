Gli studenti del Piemonte torneranno sui banchi lunedì 14 settembre, data scelta dalla Regione per l’avvio dell’anno scolastico 2026-2027. Con le vacanze estive ormai avviate verso la conclusione, per alunni e famiglie comincia dunque il conto alla rovescia in vista della ripresa delle lezioni.

L’anno scolastico proseguirà fino a giovedì 10 giugno 2027, con 206 giorni complessivi di attività didattica. Il numero scende a 173 negli istituti che adottano la settimana corta, con lezioni dal lunedì al venerdì. Per le scuole dell’infanzia, invece, l’attività continuerà fino alla fine di giugno.

La scelta della Regione Piemonte

La partenza di lunedì è stata individuata anche per rendere più semplice l’organizzazione delle prime giornate. L’assessora regionale all’Istruzione Daniela Cameroni ha spiegato che il calendario punta a conciliare le necessità degli studenti con quelle delle famiglie e del personale scolastico.

Iniziare la settimana con il primo giorno di scuola permette infatti di evitare una partenza frammentata da un fine settimana immediatamente successivo. Definite le date di apertura e chiusura, la Regione Piemonte ha stabilito anche le principali pause che accompagneranno studenti e insegnanti durante l’anno.

Tutte le vacanze durante l’anno

Il primo stop è previsto il 7 e 8 dicembre per l’Immacolata. Le vacanze natalizie scatteranno il 23 dicembre e termineranno il 6 gennaio, con ritorno sui banchi giovedì 7. A Carnevale le lezioni saranno sospese dal 6 al 10 febbraio, mentre la pausa pasquale andrà dal 25 al 30 marzo.

Scuole chiuse anche l’1 maggio e il 2 giugno, oltre che in occasione della festa del patrono prevista nei singoli comuni. Nessuna giornata aggiuntiva arriverà invece dal 1° novembre e dal 25 aprile: nel calendario 2026-2027 entrambe le ricorrenze cadono di domenica.

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