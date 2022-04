Stagione dei funghi, le novità del’Unione montana Valsesia

Stagione dei funghi, le novità del’Unione montana Valsesia

L’Unione Montana Valsesia ha stabilito le modalità annuali per la raccolta funghi, riconfermando sostanzialmente le regole degli anni precedenti: come in tutto il Piemonte, il costo per il tesserino annuale è di 30 euro, 10 euro per il settimanale e 5 euro per il giornaliero.

L’Unione Montana fa sapere che è possibile effettuare versamenti cumulativi (60 euro per due anni, 90 per il tesserino triennale) e che il pagamento si può effettuare in due modalità: o sul conto corrente postale dell’Unione Montana dei Comuni della Valsesia – Varallo (n.12343133), oppure mediante bonifico bancario intestato a Unione Montana dei Comuni della Valsesia, Tesoreria Banca di Asti, Agenzia di Varallo (IBAN IT84L0608510316000000994894).

«Gli introiti derivanti dai tesserini – ricorda il Presidente di Umv, Francesco Pietrasanta – vengono interamente destinati alla sistemazione e manutenzione dei sentieri del territorio dell’Unione Montana, che viene effettuata in collaborazione con enti, comuni e associazioni. La cura del nostro patrimonio naturale è importantissima e dunque l’invito a tutti coloro che ne fruiscono è quello di rispettare la natura, prelevando i funghi in modo corretto e avendo cura di non abbandonare mai alcun tipo di rifiuto nell’ambiente».

Ci sono funghi che si possono raccogliere senza tesserino su tutto il territorio regionale: chiodini, prataioli, genere gambe secche, orecchione, genere del coprino chiomato, genere della mazza di tamburo. Da quest’anno non è più previsto il tesserino a tariffa ridotta a 20 euro per i residenti nei comuni dell’Unione Montana: la quota sarà per tutti pari a 30 euro. Per coloro che acquistano un tesserino annuale, l’Unione Montana – grazie ad un accordo con il Caseificio Consortile Alta Valsesia di Piode – offre un buono da 10 euro spendibile presso lo spaccio del Caseificio.