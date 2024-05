Crudeltà sugli animali: coniglio trovato con i denti tranciati. Per fortuna un passante lo ha trovato e affidato alle cure dei veterinari.

Crudeltà sugli animali: coniglio trovato con i denti tranciati

Qualcuno lo ha sottratto al proprietario, poi con una tenaglia o qualcosa di simile gli ha tranciato malamente gli incisivi, lasciandolo terrorizzato e dolorante in un piccolo parco pubblico. E’ accaduto a Orbassano, nel Toronese, l’ennesimo episodio di violenza contro gli animali. Questa volta lo sfortunato protagonista è un coniglio, che poi i veterinari hanno chiamato Gin.

Affidato ai veterinari

Si tratta di un coniglio maschio adulto di razza ariete che è stato trovato da un passante nei giorni scorsi mentre camminava in una piccola rea verde del centro. Si è accorto che l’animale era ferito e lo ha affidato ai veterinari del Centro animali non convenzionali (Canc) di Grugliasco.

Qualcuno gli aveva tranciato gli incisivi, probabilmente con una tenaglia o una tronchese, e per non curarlo lo ha abbandonato. Il conislgio era in condizioni molto gravi, poi però è riuscito a riprendersi grazie alle cure e alla simministrazione di cibo attraverso una siringa.

Sarà difficile risalire all’autore (o agli autori) del gesto, anche perché il piccolo parco pubblico dove è stato trovato il coniglio non ha sistemi di sorveglianza.

