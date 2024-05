Travolto e ucciso da un furgone mentre cammina a bordo strada. La vittima aveva 57 anni, inutile l’intervento dei soccorritori del 118.

Travolto e ucciso da un furgone mentre cammina a bordo strada

Un uomo di 57 anni è stato investito e ucciso da un furgone. La tragedia è avvenuta nella giornata di ieri, giovedì 2 maggio, in un centro in provincia di Alessandria, San Giuliano Vecchio.

La vittima si chiamava Giacomino Villa. A quanto pare dai primi rilievi delle forze dell’ordine, l’uomo stava camminando a lato strada quando è sopraggiunto il furgone che l’ha investito. E’ avvenuto lungo la strada statale 10, nei pressi di Tortona.

L’intervento del personale di soccorso

Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118, assieme alle pattuglie della polizia stradale di Serravalle Scrivia per i rilievi, e agli agenti della polizia locale, che ha gestito il flusso del traffico durante le manovre di soccorso, di sgombero e di messa in sicurezza dell’area.

Giacomino Villa viveva non lonano dal luogo della tragedia. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare: adesso il corpo è ancora a disposizione del magistrato.

Foto d’archivio

