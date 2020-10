Tamponi antigenici rapidi in Piemonte.

Tamponi antigenici

Il tampone rapido ha la possibilità di essere processato in 15 minuti. Due i tipi: quello che come un test di gravidanza si processa da solo e quello che necessita di un’apparecchiatura apposta. Chi risulta negativo al tampone antigenico rapido è un soggetto è libero dalla quarantena. Chi invece è positivo deve sottoporsi al test molecolare ( ci potrebbe essere un margine di errore del 2-3% solo su falsi positivi).

1 milione di test per il Piemonte

In estate la Regione Piemonte aveva partecipato a una gara, insieme alla Regione Veneto, per comperare un milione di tamponi rapidi: 600mila sono stati acquistati dal Dirmei, 400mila per le aziende sanitarie. 164mila sono già sul territorio. Successivamente la regione riceverà ancora 1,4 milioni di test rapidi.

LEGGI ANCHE: Tamponi rapidi in Piemonte, lo annuncia il Governatore Cirio