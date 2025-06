Incidente tra auto e moto a Grignasco nei pressi del cimitero. LE FOTO

Incidente tra auto e moto a Grignasco nei pressi del cimitero. Entrambi i mezzi sono stati portati via dal carro-attrezzi.

Incidente tra auto e moto a Grignasco nei pressi del cimitero

Mattinata movimentata a Grignasco, dove ieri, domenica 28 giugno, si è verificato un scontro tra una Suzuki Ignis e una moto Bmw Gs di grossa cilindrata nei pressi del cimitero cittadino. L’impatto, avvenuto lungo un tratto urbano, ha causato danni significativi ai mezzi, sia alla motocicletta come alla vettira, ma fortunatamente nessuno dei conducenti ha riportato ferite gravi.

Secondo le prime ricostruzioni, la moto ha colpito la portiera destra dell’auto, ma lo scontro non è stato violento al punto da provocare traumi importanti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato le prime cure e richiesto l’intervento del carro attrezzi per la rimozione dei mezzi incidentati.

I due mezzi danneggiati

La moto era visibilmente danneggiata: il manubrio, il cupolino e il serbatoio anteriore hanno subito evidenti urti, mentre il mezzo è stato successivamente caricato su un carro attrezzi per essere trasportato via. Stesse considerazioni per l’auto, con la portiera destra distrutta dall’urto

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, che dovranno chiarire le responsabilità tra i due conducenti. La viabilità ha subito rallentamenti temporanei, ma è stata ripristinata dopo la rimozione dei veicoli.

La ricostruzione delle forze dell’ordine

Un incidente che, nonostante l’apparenza, si è concluso senza gravi conseguenze per le persone coinvolte, ma con un mezzo visibilmente compromesso. Sta ora alle forze dell’ordine stabilire la dinamica e le eventuali responsabilità di quanto accaduto.

