Oggi giornata da bollino rosso. Alla Margherita notte con temperature sopra lo zero. Ieri a Vercelli si sono toccati i 35,2 gradi, per domani previsto un leggero calo.

Per la giornata di oggi, domenica 29 giugno, l’Arpa ha messo il bollino rosso su tutte e otto le provincie piemontesi. Si parla quindi di “disagio bioclimatico elevato e persistente da almeno 3 giorni con possibili effetti negativi”. Insomma, caldo da estate piena, e propio per questo potrebbe arrecare disagio e problemi alla salute per chi è particolarmente sensibile.

In termini di gradi, l’Arpa parla per Vercelli di una temperatura massima di 35 gradi, con 37 gradi effettivamente percepiti. Lo scarto è ridotto, quindi significa che per fortuna non c’è grande umidità. Nella giornata di ieri comunque a Vercelli si sono toccati i 35,2 gradi, a Biella i 34,2 e a Novara i 34,7. In Piemonte record a Sezzadio con 37,1 gradi.

La notte “calda” alla Capanna Margherita

Tra l’altro, a proposito di temperature, la notte appena passata è trascorsa ai 4554 metri della Capanna Margherita senza che il termometro scendesse mai sotto lo zero. La minima è stata toccata alle 2 e alle 4 con 2,9 gradi. Un fatto tutt’altro che usuale, e che dimostra che lo zero termico si trova a quote insolitamente alte.

Domani un leggero calo

Per la giornata di domani i meteorologi annunciano sole e cielo sereno, ma con due o tre gradi in meno sulle temperature massime. Una situazione che proseguirà anche per la prima parte della settimana, con una ripresa del caldo nella giornata di mercoledì. Non sono comunque previste perturbazioni per tutta la settimana.

