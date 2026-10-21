Pioggia battente sulla Valsesia: mattinata difficile, poi arriva il foehn

È un mercoledì segnato dal maltempo quello di oggi, 21 ottobre, soprattutto tra Valsesia, Biellese, Novarese e Verbano Cusio Ossola. La pioggia è caduta con forte intensità durante la notte e continua a interessare molte zone anche nelle prime ore della mattinata, con accumuli ormai considerevoli.

Secondo il meteorologo Andrea Vuolo, nelle ultime sei ore sono caduti generalmente tra 40 e 60 millimetri sulle aree prealpine e pedemontane dell’Ovest e del Nord Piemonte. Le correnti umide di Scirocco hanno favorito precipitazioni persistenti proprio lungo i primi rilievi esposti verso la pianura.

Oltre 100 millimetri anche verso la bassa Valsesia

Dall’inizio della perturbazione sono stati superati diffusamente i 100 millimetri tra Appennino e Piemonte nord-occidentale, con quantitativi importanti anche nel settore compreso tra Biellese e bassa Valsesia. A Valdilana-Camparient sono stati misurati 144 millimetri entro le 5.45, mentre a Oropa il dato ha raggiunto 131 millimetri.

Ancora più elevato l’accumulo registrato a Ponzone-Bric Berton, nell’Alessandrino, con 174 millimetri. Nelle province settentrionali i valori potrebbero crescere ulteriormente durante la mattinata, perché il fronte perturbato tenderà a rimanere più a lungo sull’Alto Piemonte.

In Valsesia rovesci possibili fino al pomeriggio

Il miglioramento partirà dalle zone sud-occidentali della regione già nel corso della mattinata, ma tra Valsesia e Verbano le precipitazioni potrebbero insistere più a lungo. Centro meteo Piemonte indica la possibilità di rovesci fino al primo pomeriggio, prima di una progressiva attenuazione.

Il meteorologo Andrea Vuolo prevede una persistenza maggiore soprattutto dal Biellese verso il Lago Maggiore, con una successiva possibilità di rovesci o temporali nel tardo pomeriggio. Il fronte dovrebbe poi spostarsi rapidamente verso la Lombardia, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie.

Dal pomeriggio cambia il vento

Una volta allontanata la parte più intensa della perturbazione, cambierà anche la circolazione atmosferica. Sulle Alpi entreranno correnti più fredde e secche da nord-ovest, con l’attivazione di venti di foehn che potranno diventare forti in montagna.

Il vento potrebbe raggiungere anche gli sbocchi vallivi e, in serata, alcune zone di pianura. Nei prossimi giorni sono attese inoltre minime in sensibile diminuzione, con valori che localmente potranno scendere sotto i 5 gradi. Dopo tanta pioggia, quindi, il Piemonte si prepara a una fase più asciutta ma decisamente più fresca.

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