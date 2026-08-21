Addio a “Gino” De Ruvo, fondatore della storica macelleria

È morto mercoledì 19 agosto all’ospedale di Ponderano Benito de Ruvo, conosciuto da tutti come Gino. Aveva 86 anni ed era il fondatore della Macelleria De Ruvo, attività molto nota nel Biellese e presente con un proprio punto vendita anche a Borgosesia, in via Roma. La notizia della scomparsa ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio.

A ricordarlo pubblicamente è stata anche la sua macelleria, affidando ai social poche parole che raccontano il legame con l’uomo prima ancora che con l’imprenditore: «Padre, nonno, maestro e grandissimo uomo. Ciao Gino!». Tanti clienti e conoscenti hanno aggiunto ricordi e testimonianze affettuose.

Una vita dietro al bancone

Benito de Ruvo aveva dato vita a un’attività destinata a crescere e a diventare un nome conosciuto ben oltre Biella. Un percorso imprenditoriale costruito attorno al mestiere del macellaio specializzato in carni equine e proseguito nel tempo grazie alla famiglia, che ne ha raccolto l’esperienza e l’eredità professionale.

La sua figura è rimasta strettamente legata alla Macelleria De Ruvo anche dopo il passaggio generazionale. A darne il triste annuncio sono i figli Rocco, Marco e Antonio con le rispettive famiglie, insieme ai parenti e agli amici.

Oggi l’ultimo saluto

Il rosario è stato recitato ieri, giovedì 20 agosto alle 18, nella chiesa parrocchiale di San Cassiano a Biella. Nella stessa chiesa saranno celebrati i funerali nella mattinata di oggi, venerdì 21 agosto, a partire dalle 10.

Dopo la cerimonia Benito de Ruvo sarà cremato e le ceneri riposeranno con la moglie Isabella nel cimitero urbano. Una scomparsa che lascia un vuoto nella famiglia e tra quanti, nel Biellese e in Valsesia, hanno conosciuto Gino e la sua attività.

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