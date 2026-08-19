Morto a 21 anni nel lago di Como: Gattinara piange Jaerome

Gattinara piange Jaerome Ryan Baylen, 21 anni, morto nelle acque del lago di Como dopo essere scomparso venerdì 14 agosto al largo di Lenno, nel comune di Tremezzina. Il corpo del giovane è stato individuato nella mattinata di ieri, martedì 18 agosto, dopo quattro giorni di ricerche, a una profondità di 357 metri. Venerdì 21 agosto saranno celebrati a Gattinara i funerali.

Le notizie diffuse in questi giorni presentano alcune discrepanze, a partire dalla residenza: i quotidiani lombardi parlano infatti di un 21enne residente a Bergamo, ma il giovane era Gattinara, dove la famiglia ha annunciato le esequie. Il suo nome compare inoltre in documenti scolastici pubblici del territorio gattinarese.

Il tuffo e l’allarme della fidanzata

Anche non tutti i particolari sulla dinamica risultano ancora perfettamente concordanti. Le ricostruzioni pubblicate dalla stampa lombarda riferiscono che il giovane si trovava sul lago insieme alla fidanzata e che i due avevano noleggiato un’imbarcazione. Al largo di Lenno si sarebbero fermati per fare il bagno: il 21enne sarebbe entrato in acqua senza riuscire successivamente a riemergere.

Alcune prime informazioni circolate sulla tragedia hanno però parlato di un tuffo da un pontile, ma le ricostruzioni pubblicate successivamente da più testate indicano un tuffo da una barca o da un motoscafo noleggiato. La fidanzata, non vedendolo tornare in superficie, ha immediatamente dato l’allarme. Tra le ipotesi formulate nelle prime ore è comparsa anche quella di un possibile choc termico, che tuttavia non risulta accertata.

Quattro giorni di ricerche nel lago di Como

Le operazioni di ricerca sono proseguite per giorni in un punto particolarmente difficile del lago di Como, dove il fondale supera i 300 metri. Sono stati impiegati mezzi della guardia costiera, vigili del fuoco e sommozzatori, polizia di Stato, guardia di finanza e personale specializzato, con l’utilizzo di sonar e apparecchiature subacquee capaci di raggiungere profondità altrimenti inaccessibili.

La svolta è arrivata ieri mattina. I Volontari del Garda hanno localizzato il corpo sul fondale a 357 metri di profondità, utilizzando un Rov, robot sommergibile filoguidato in grado di scendere fino a 500 metri. Le ricerche erano state coordinate dal Reparto operativo laghi della Guardia costiera di Milano e si erano protratte senza sosta, salvo le interruzioni rese necessarie dalle condizioni meteorologiche.

Venerdì i funerali a Gattinara

Ora il dolore arriva a Gattinara. Ad annunciare la scomparsa di Jaerome Ryan Baylen sono il papà Donald, il fratello Jerson, i nonni, gli zii, i cugini, gli amici e tutti i parenti. Il rosario sarà recitato domani, giovedì 20 agosto, alle 18 nella chiesa parrocchiale di San Pietro, dove familiari e conoscenti potranno stringersi nel ricordo del giovane.

I funerali saranno invece celebrati venerdì 21 agosto alle 15, sempre nella chiesa parrocchiale di San Pietro a Gattinara. Al termine della funzione il feretro proseguirà verso il tempio crematorio. Una tragedia consumata a molti chilometri di distanza che, dopo quattro lunghi giorni di attesa e speranza, lascia ora spazio al lutto e all’ultimo saluto.

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