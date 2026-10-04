Borgosesia calcio battuto, il Sestri Levante passa di misura al Comunale

Si interrompe contro il Sestri Levante la serie positiva del Borgosesia, reduce da quattro risultati utili consecutivi. I granata escono sconfitti di misura al termine di una gara nella quale hanno prodotto gioco e occasioni senza trovare il gol, pagando caro uno degli episodi della ripresa.

Thomas Forzatti schiera i suoi con il 4-3-3, con Autoriello tra i pali, Gila in regia e Piraccini riferimento offensivo. L’avvio del Borgosesia è deciso e propositivo: Cum sfiora subito il pallone su cross di Fiumanò, poi Piraccini non trova lo specchio dopo un suggerimento di Gerbino.

Il palo salva i liguri

Il Borgosesia continua a spingere e alla mezzora costruisce l’occasione più nitida del primo tempo. Gerbino batte una punizione precisa e Piraccini devia di testa centrando il palo, lasciando invariato lo 0-0 con cui le squadre rientrano negli spogliatoi.

In apertura di ripresa arriva un’altra grande opportunità. Pellicone calcia verso l’incrocio, ma Musio risponde con un intervento decisivo che nega il vantaggio ai granata. Poco dopo il Sestri Levante trova anche la rete con Lettieri, annullata però per fuorigioco.

Jebbar firma il gol decisivo

La partita cambia al 27’ della ripresa. Dopo un’azione insistita e confusa nell’area borgosesiana, il pallone resta giocabile e Jebbar trova lo spazio per battere Autoriello, portando avanti gli ospiti nel momento più delicato della gara.

Il Borgosesia prova a reagire fino alla fine e festeggia per qualche secondo anche il possibile pareggio di Manto, ma l’azione era già stata fermata per fallo. Resta il rammarico per una prestazione positiva senza punti, ma anche la consapevolezza di poter ripartire dal gioco espresso.

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