Borgosesia, blackout a Millesimo: tre gol in 14 minuti e un altro ko

Il Borgosesia torna senza punti dalla trasferta ligure di Millesimo, dove domenica è stato sconfitto 3-0 nella settima giornata di campionato. I granata cercavano una risposta dopo il passo falso con il Sestri Levante, ma la gara si è complicata improvvisamente a metà del primo tempo, quando i padroni di casa hanno colpito tre volte in rapida successione.

Mister Thomas Forzatti ha confermato il 4-3-3 già utilizzato nell’ultimo turno, con Autoriello in porta, Gila in regia e Cum, Piraccini e Gerbino nel tridente offensivo. L’avvio del Borgosesia è stato comunque incoraggiante: al 21’ Cum ha trovato spazio sulla fascia ed è entrato in area, venendo però fermato dall’intervento di Cinquini.

Millesimo micidiale: tre reti prima dell’intervallo

Il risultato si è sbloccato al 23’: Cappellari ha messo il pallone al centro e Villa, con una girata, ha battuto Autoriello. Il Borgosesia non ha avuto nemmeno il tempo di riordinarsi perché appena tre minuti più tardi Gualtieri ha firmato il raddoppio sugli sviluppi di un calcio d’angolo, indirizzando nettamente la partita.

La squadra valsesiana ha provato a reagire, ma al 37’ è arrivato anche il 3-0: traversone di Villar e conclusione vincente di Totaro. Prima dell’intervallo Piraccini e Cum hanno cercato di ridurre le distanze, senza riuscirci. Il Millesimo ha avuto persino l’occasione per il poker, ma Villar ha calciato fuori il rigore concesso per un fallo di Autoriello su Totaro.

Nella ripresa il Borgosesia prova a cambiare passo

Al ritorno dagli spogliatoi il Borgosesia ha mostrato un atteggiamento differente. Gerbino ha impegnato Conde con una conclusione al volo, mentre poco dopo Piraccini ha costretto il portiere ligure a una grande parata su un colpo di testa. Forzatti ha quindi provato a cambiare volto alla squadra con diversi innesti dalla panchina.

Sono entrati Negretti, Valentino, Capogna e Bazzan, e proprio Negretti è andato vicino al gol con un’incornata terminata di pochissimo a lato. La pressione granata è aumentata con il passare dei minuti, ma il Millesimo ha mantenuto compattezza e non ha concesso la rete che avrebbe potuto riaprire la partita.

Conde chiude la porta, ora arriva l’Imperia

L’ultima grande occasione del Borgosesia è arrivata al 36’ della ripresa, quando Pinheiro ha lasciato partire una conclusione potente e precisa. Conde ha risposto con uno degli interventi più belli della partita, togliendo ai valsesiani anche la soddisfazione del gol della bandiera e mantenendo inviolata la propria porta.

Il 3-0 finale fotografa una sfida decisa soprattutto dalla fase centrale del primo tempo, quando il Millesimo ha saputo sfruttare ogni occasione. Per il Borgosesia resta invece una reazione arrivata troppo tardi, dopo una partenza che aveva fatto sperare in un risultato diverso. Il prossimo appuntamento sarà in casa contro l’Imperia, occasione immediata per cercare il riscatto.

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