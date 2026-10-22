Maltempo a Borgosesia: alberi sulle strade e una casa allagata, vigili del fuoco al lavoro

La forte perturbazione che ha investito la Valsesia nella notte tra martedì e mercoledì ha lasciato conseguenze anche nel territorio di Borgosesia. I vigili del fuoco sono intervenuti nelle frazioni di Vanzone e Brina, dove il maltempo ha provocato la caduta di alberi sulla carreggiata e l’ingresso di acqua all’interno di un’abitazione.

Gli interventi sono stati effettuati nella mattinata di ieri, mercoledì 21 ottobre, dalla squadra del distaccamento di Varallo. Alcune piante ostruivano la sede stradale e impedivano il normale transito, rendendo necessario il loro taglio e la successiva rimozione per ripristinare le condizioni di sicurezza.

Prosciugata una casa colpita dal maltempo

I vigili del fuoco sono stati chiamati anche per prosciugare un’abitazione interessata dall’acqua, uno degli effetti delle precipitazioni particolarmente insistenti che per ore hanno interessato tutta la fascia tra Biellese e Valsesia.

Fortunatamente non si registrano feriti. Alle operazioni hanno preso parte anche gli agenti della polizia locale di Borgosesia, impegnati nella gestione della viabilità e negli altri accertamenti necessari. La situazione è progressivamente tornata alla normalità nel corso della giornata, con l’attenuazione delle precipitazioni.

Una notte con accumuli eccezionali

A spiegare i problemi registrati sul territorio sono soprattutto i quantitativi d’acqua caduti in poche ore. A Camparient, nel territorio di Valdilana, l’accumulo complessivo ha raggiunto 177 millimetri, uno dei valori più elevati misurati in Piemonte durante la perturbazione. Anche Valsesia e Biellese sono rimaste a lungo sotto precipitazioni intense.

Le piogge hanno avuto effetti anche sui corsi d’acqua. A Borgosesia il livello del Sesia è cresciuto di quasi due metri e mezzo, pur restando al di sotto della soglia di preallarme. Un aumento significativo, conseguenza della grande quantità di acqua caduta sull’intero bacino nelle ore precedenti.

Il peggio è passato senza conseguenze gravi

Nel pomeriggio di mercoledì il fronte perturbato ha iniziato progressivamente ad allontanarsi dall’Alto Piemonte. Gli interventi nelle frazioni di Borgosesia si sono quindi conclusi senza conseguenze per le persone, lasciando soltanto i danni e i disagi causati dall’acqua e dalla vegetazione caduta.

La mattinata di Vanzone e Brina rappresenta comunque uno degli effetti più concreti di una delle fasi di maltempo più intense delle ultime settimane, con accumuli eccezionali sui rilievi e una rete di piccoli interventi necessari per rimettere in sicurezza strade e abitazioni.

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